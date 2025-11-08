Bắt cựu cán bộ đăng ký đất đai lợi dụng chức vụ lập sổ hồng gian dối 08/11/2025 10:57

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bắt một cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu (cũ) vì lợi dụng chức vụ lập sổ hồng gian dối cho người dân.

Ngày 8-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Đình Quý (39 tuổi, ngụ phường Hải Vân), về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đặng Đình Quý tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, Cơ quan CSĐT nhận nguồn tin về tội phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng về việc Quý và một người dân tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (cũ) có hành vi gian dối trong việc nộp và lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Quá trình giải quyết nguồn tin, Quý bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy tìm.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT, công an đã truy tìm được Quý sau ba năm lẩn trốn.

Quá trình làm việc, Cơ quan CSĐT xác định, tháng 5-2015, Quý lợi dụng chức vụ khi đó là cán bộ đo đạc Văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu cấu kết với ông H (ngụ phường Hòa Hiệp Nam cũ) lấy thông tin thửa đất số 134, tờ bản đồ 29, diện tích 298 m2 đã được cấp sổ hồng.

Lợi dụng thông tin thửa đất này, Quý tiến hành đo đạc, vẽ sơ đồ thửa đất khác để lập hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho thửa đất số 82, tờ bản đồ số 270, diện tích 252,4 m2 tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam cho vợ chồng ông H.

Hành vi của Quý và các cá nhân liên quan đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,64 tỉ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định.