Bắt giam kẻ thuê 6 ô tô đem đi cầm cố lấy hơn 3,5 tỉ đồng 06/09/2025 10:26

(PLO)- Trần Văn Hải, ngụ tỉnh Lâm Đồng, đã thuê 6 ô tô, rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố lấy hơn 3,5 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 6-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Trần Văn Hải (35 tuổi, ngụ phường Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Trần Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 22-8, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận đơn tố giác của anh TAD (ngụ xã Đức Lập, Lâm Đồng) tố cáo Trần Văn Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê ô tô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã tổ chức xác minh và bắt khẩn cấp Trần Văn Hải để phục vụ điều tra. Bước đầu, Hải khai nhận do cần tiền đánh bạc, trả nợ và tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định thuê ô tô tự lái, làm giả giấy đăng ký xe, giấy ủy quyền rồi mang đi cầm cố.

Mở rộng điều tra, công an xác định Trần Văn Hải đã thuê sáu ô tô tự lái của sáu người dân (tổng giá trị những ô tô này là gần 5 tỉ đồng) tại các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM. Sau đó làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố lấy 3,55 tỉ đồng, sử dụng hết vào việc đánh bạc, trả lãi và tiêu xài cá nhân.