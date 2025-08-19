Bắt nhanh kẻ xâm hại bé gái 14 tuổi ở ruộng khoai 19/08/2025 09:16

(PLO)- Bé gái 14 tuổi đi chơi cùng bạn thì bị nghi phạm khống chế rồi xâm hại ở ruộng.

Sáng 19-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-8, anh NVM đến Công an xã Phú Tân, trình báo về việc con gái NHNKB (14 tuổi) đi cùng bạn mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Tân liền triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng Công an và người dân phát hiện B và bạn bị trói hai tay, hai chân tại một ruộng khoai, thuộc khu vực ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân. Trong đó, B trong tình trạng không mặc quần áo với nhiều thương tích trên người, có dấu hiệu bị hiếp dâm; còn Đ (bạn B) trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương nên đã người đưa đi cấp cứu.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng gây án, nhằm kịp thời chấn an dư luận.

Lực lượng Công an bắt giữ Thạch Thanh Tuấn sau chưa đầy 24 giờ gây án.

Nghi phạm hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở ruộng khoai.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái qua), chỉ đạo công tác điều tra, truy bắt đối tượng tại hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa ngày 17-8, các trinh sát đã xác định được Tuấn là nghi phạm nên tiến hành bắt tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định khoảng 17 giờ ngày 16-8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma tuý, Tuấn điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân thấy B và bạn B nên nhờ đi mượn tuốc nơ vít. Lúc này Tuấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em B.

Sửa xe xong, Tuấn trả công 50.000 đồng nhưng cả hai không nhận. Tuấn rủ cả hai đi ra ruộng bẻ dưa hấu ăn. Khi đến khu vực ruộng khoai cao vắng người Tuấn sử dụng cây kìm (mang theo trong xe) đánh vào đầu B và bạn B nhiều cái để khống chế cả hai nạn nhân. Tuấn đã thực hiện hành vi đồi bại với em B.

Sau khi gây án, Tuấn trói tay, chân B lại rồi dùng vải nhét vào miệng hai nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.