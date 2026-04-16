Bắt tạm giam 1 trưởng ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai 16/04/2026 11:35

(PLO)- Ông Vũ Đức Dân, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị bắt tạm giam về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ngày 16-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam đối với ông Vũ Đức Dân, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai. Ảnh: VN

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành điều tra một số sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai có trụ sở tại xã Ia Rsai.

Kết quả, xác định ông Vũ Đức Dân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến tiền dịch vụ môi trường rừng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Dân về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng trên phạm vi diện tích gần 18.000 ha thuộc địa bàn xã Ia Rsai và xã Phú Túc.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Vũ Đức Dân.