Bắt tạm giam hai người giả danh nhà báo đi cưỡng đoạt tiền 15/04/2026 15:00

(PLO)- Khanh và Phái đến gặp người dân, giới thiệu là “nhà báo pháp luật” rồi đe dọa, ép buộc người dân đưa tiền để bỏ qua việc xúc đất.

Ngày 15-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Trung Khanh (42 tuổi, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (35 tuổi, trú xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 4-2025, khi anh Đ.V.K (50 tuổi, trú xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang xúc đất tôn nền trang trại tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng thì Phái và Khanh đến gặp. Cả hai tự giới thiệu là “nhà báo pháp luật”.

Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái. Ảnh: CAHP

Qua trò chuyện, các đối tượng bảo việc anh K. mua đất san lấp là trái phép rồi lấy số điện thoại của anh. Khoảng nửa tháng sau, nhóm này tiếp tục quay lại gây áp lực với anh K. về nội dung trên.

Đến chiều 29-12-2025, khi con anh K. đang xúc đất thuê cho ông H. thì Phái và Khanh lại đến tìm. Khanh đặt vấn đề: “Cuối năm rồi, làm nhiều thế này thì đồng hành cùng với em một tí”.

Ông H. giải thích việc múc đất chỉ để vận chuyển cho người thân rồi đi vào nhà. Khanh và Phái tiếp tục đe dọa anh K. rằng việc xúc đất chuyển đi là trái pháp luật.

Lo sợ bị báo chính quyền thu máy xúc, anh K. vào nhà ông H. vay 3 triệu đồng đưa cho Khanh. Tuy nhiên, Khanh yêu cầu phải đưa đủ 6 triệu đồng. Anh K. khất nợ, hẹn vài ngày sau sẽ đưa nốt số còn lại.

Ngày 31-12-2025, Khanh và Phái đến trang trại của anh K. lấy nốt 3 triệu đồng từ vợ anh K. Lúc này, có người đã dùng điện thoại quay lại video bằng chứng.

Ngày 10-3-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản. Đến ngày 14-4-2026, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái để điều tra, xử lý theo quy định.