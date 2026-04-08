Hai admin trang Beat Hải Phòng bị bắt giữ vì cưỡng đoạt tài sản 08/04/2026 05:50

(PLO)- Hai admin sử dụng một số tài khoản Facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở, từ đó liên lạc, yêu cầu ký hợp đồng để gỡ bài.

Tối 7-4, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá chuyên án, bắt giữ hai người là admin nhiều trang page lớn tại Hải Phòng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hai người bị bắt giữ gồm: Vũ Tùng Lâm (36 tuổi, chỗ ở hiện nay ở phường An Biên, TP Hải Phòng) là Giám đốc công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA; Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, chỗ ở hiện nay ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng), là Phó Giám đốc công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA.

Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Theo Công an Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng nắm được thông tin một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP Hải Phòng bị một số người nhân danh công ty truyền thông có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức ép ký hợp đồng “Bảo trợ truyền thông”, “Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông” gây bức xúc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh.

Chính vì vậy, Phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Thông tin điều tra, năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA.

Hai người này thuê trụ sở tại Khu đô thị Waterfront, phường Lê Chân, TP Hải Phòng, thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.

Nhóm này lập ra các Fangape, Group Facebook được nhiều người theo dõi, người tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng (533.000 người tham gia), Hải Phòng - Hôm nay ăn gì (332.000 người tham gia); Hải Phòng Xịn (286.000 người theo dõi), Hải Phòng xịn của tôi (229.000 người theo dõi), Beat Hải Phòng (262.000 người theo dõi), Beat Thủy Nguyên (207.000 người theo dõi)…

Hai người này và nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ (ăn uống, vui chơi, du lịch,…).

Thời gian qua, nhóm này sử dụng một số tài khoản Facebook ảo chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở (thường là kinh doanh dịch vụ ăn uống).

Sau đó, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài sẽ liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nêu trên để làm việc.

Khi những người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị phía Lâm, Tài cho liên hệ với những người đăng bài để làm việc và nhờ xóa bài đăng nhưng Lâm và Tài không đồng ý.

Lâm và Tài yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên phải ký một hợp đồng “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng/năm thì mới tiến hành “hỗ trợ” xóa các bài đăng trên.

Do tâm lý sợ ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên mặc dù không mong muốn, các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên buộc phải ký kết các hợp đồng “Quảng cáo truyền thông”, “Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông” với Công ty của Lâm, Tài.

Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các Fanpage, Group Facebook do chính mình là quản trị viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này hãy trình báo Phòng Cảnh sát hình sự.