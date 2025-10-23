Bắt tạm giam nghi phạm đập phá mộ tại nghĩa trang Núi Đỏ ở Đồng Nai 23/10/2025 15:39

(PLO)- Mâu thuẫn với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu, người đàn ông mang búa sắt đập phá mộ ở nghĩa trang.

Ngày 23-10, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với TMN (36 tuổi, tạm trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “xâm phạm mồ mả”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20-9, sau khi gia đình ông Phạm Hữu Tiến hoàn tất phần bia mộ tại Nghĩa trang giáo xứ Núi Đỏ (phường Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai), người thân phát hiện mộ bị đập phá, nên trình báo cơ quan công an.

Nghi phạm tại hiện trường. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an phường Xuân Lập khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Qua điều tra, lực lượng xác định TMN là nghi phạm gây án. Biết không thể chạy trốn, nghi phạm đã đến Công an phường Xuân Lập đầu thú. Tại cơ quan công an N khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ và trong lúc say rượu đã mang búa sắt đập phá mộ ông Tiến.