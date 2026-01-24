Bị can truy nã bị vây bắt sau hơn 60 ngày lẩn trốn 24/01/2026 15:35

(PLO)- Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị lực lượng công an lên phương án bắt giữ thành công.

Ngày 24-1, Công an xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp bắt giữ và lập thủ tục bàn giao đối tượng truy nã nguy hiểm Cao Điệp (28 tuổi) cho Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo thẩm quyền.

Quyết định truy nã theo diện truy nã đối với Cao Điệp của Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, ngày 13-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Điệp về tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tuy nhiên, sau khi gây án bị can đã trốn khỏi nơi cư trú ở xã Suối Dầu. Ngày 30-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã Điệp trên toàn quốc theo diện truy nã nguy hiểm.

Đến giũa tháng 1-2026, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Phú Sơn Lâm Hà phát hiện đối tượng khả nghi đang trà trộn làm thuê cho một hộ dân trên địa bàn.

Xác định đây chính là Cao Điệp, lực lượng công an vạch phương án tác chiến cấp bách. Do Điệp là đối tượng nguy hiểm, các trinh sát đã nghiên cứu kỹ địa hình, ngõ ngách và lối thoát hiểm của căn nhà đối tượng đang ẩn náu.

Cao Điệp (giữa) bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng chọn thời điểm bắt giữ lúc đối tượng mất cảnh giác nhất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ chiến sĩ.

Các mũi tấn công được bố trí chặt chẽ, khiến đối tượng không kịp chống trả. Sau hơn 2 tháng lẩn trốn, Cao Điệp đã bị bắt giữ gọn gàng.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã hãy sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm có cơ hội làm lại cuộc đời và trở về với gia đình.