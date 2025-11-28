Bí mật trong những chiếc thùng nhựa từ Huế gửi bà con vùng lũ Đắk Lắk 28/11/2025 09:29

(PLO)- Người dân vùng lũ Đắk Lắk không chỉ xúc động khi nhận quà cứu trợ từ Huế, mà còn khen ngợi sự tinh tế nằm ở những chiếc thùng nhựa 90 lít.

Thời gian qua, dù bận rộn khắc phục hậu quả sau thiên tai, hàng chục điểm tập kết hàng hóa hướng về Nam Trung Bộ vẫn được người dân, các tổ chức, trường học tại TP Huế thiết lập.

Là địa phương vừa hứng chịu 4 trận lũ liên tiếp vào cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua, nhưng khi nghe tin đồng bào Nam Trung Bộ gặp nạn, người dân Huế đã tạm gác lại khó khăn riêng. Nhiều gia đình mang đến đóng góp chính những phần quà cứu trợ mà họ vừa nhận được từ các mạnh thường quân nhưng chưa kịp dùng.

Bí mật trong những chiếc thùng nhựa từ rốn lũ Huế gửi vào Đắk Lắk.

Khi hàng trăm tấn hàng cứu trợ của người dân TP Huế đến với bà con vùng lũ Nam Trung Bộ, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều hình ảnh, clip do chính người nhận chia sẻ.

Ngoài lời cảm ơn về tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người dân xứ Huế, nhiều người còn dành lời khen ngợi đặc biệt cho sự tinh tế từ món quà.

Sau khi nước lũ ở Nam Trung Bộ rút, Đội SOS 75 Huế đã thực hiện 2 chuyến xe với tổng trọng lượng hơn 300 tấn, trao quà tại 20 điểm thuộc 9 xã của tỉnh Đắk Lắk.

Điểm đặc biệt nhất trong những chuyến hàng này là cách đóng gói quà. Thay vì bỏ vào bao tải hay túi ni-lon như thông thường, hàng trăm phần quà được SOS 75 và người dân Huế xếp gọn gàng trong những chiếc thùng nhựa tròn loại 90 lít, đậy nắp kín rồi dán băng keo chặt bên ngoài.

Mỗi "thùng hàng cứu sinh" này nặng khoảng 20 kg, bên trong có gạo, mì tôm, đèn pin, thuốc tây và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Việc đặt những mặt hàng cứu trợ trong những chiếc thùng nhựa được đội SOS 75 Huế thực hiện từ chuyến đi cứu trợ ở Nghệ An vào năm 2022.

Lý giải về cách làm này, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng - Đội trưởng Đội SOS 75 Huế, cho biết đây là sự tính toán kỹ lưỡng xuất phát từ chính kinh nghiệm sống chung với lũ của người miền Trung.

"Ở vùng lũ lụt, bà con thường không có chỗ cao ráo để cất trữ lương thực. Thùng nhựa kín sẽ giúp gạo và đồ đạc không bị ướt. Quan trọng hơn, sau khi lũ rút, nhiều gia đình bị trôi hết vật dụng, chiếc thùng 90 lít này sẽ trở thành vật dụng quý giá để bà con chứa nước sạch nấu ăn, sinh hoạt" - anh Hoàng chia sẻ.

Những thùng hàng cứu trợ được vận chuyển từ Huế vào hỗ trợ bà con vùng lũ Đắk Lắk.

Cũng theo lời anh Hoàng, việc đóng gói các mặt hàng cứu trợ trong chiếc thùng nhựa này được đội thực hiện từ chuyến đi cứu trợ tại tỉnh Nghệ An năm 2022.

"Mình dùng thùng nhựa đựng hàng thì đi trong thời tiết mưa, gió cũng không lo bị ướt làm hư hỏng các mặt hàng, để khi hàng cứu trợ đến người dân đảm bảo chất lượng nhất.

Đồng thời, những thùng nhựa này có thời gian sử dụng dài lâu, nó cũng trở thành những chiếc phao cứu sinh để người dân có thể đặt một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu vào bên trong như những gói mì tôm, chai nước suối, thuốc men... trước mỗi trận lũ, lỡ nước dâng cao thì vẫn đảm bảo" - Hoàng chia sẻ.

Nhận được món quà lạ lẫm nhưng đầy ý nghĩa, nhiều người dân vùng lũ Đắk Lắk không khỏi bất ngờ và xúc động. Bên cạnh đó, nhiều trang mạng xã hội cũng đăng tải về việc làm được cho là tinh tế này.

Một tài khoản Facebook đăng tải: "Xin cám ơn những tấm lòng thiện nguyện cả nước hướng về quê hương em. Lần đầu tiên em nhận được một phần quà với cách gói gắm lạ mắt, ý nghĩa, ấm áp và đầy đủ đến vậy".