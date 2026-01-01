Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đón chuyến tàu biển đầu tiên năm 2006 01/01/2026 11:00

(PLO)- Hơn 3 ngàn du khách tàu biển từ tàu Celebrity Solstice cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đến xông đất Quảng Ninh từ sáng sớm ngày đầu năm mới.

Sáng 1-1-2026, tàu Celebrity Solstice mang quốc tịch Malta với hơn 3 ngàn du khách trong hải trình Thái Lan – Phú Mỹ - Chân Mây – Hạ Long – Hongkong đã cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Khách trên tàu đến từ nhiều quốc gia như Anh, Mỹ, Úc, Canada.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã đến tặng hoa chào mừng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quản Minh Cường (thứ 3 từ phải sang) chúc mừng các vị khách quốc tế xông đất Quảng Ninh. Ảnh: QMG

Trong thời gian 2 ngày lưu trú tại đây, du khách tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như Bảo tàng Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, Làng quê Yên Đức… trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của người Quảng Ninh.

Nhiều đoàn khách cũng sẽ di chuyển đến các điểm tham quan lân cận như Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh… Tàu Celebrity Solstice là một trong những tàu biển lớn, quen thuộc, thường xuyên đưa khách đến Quảng Ninh.

Lúc này, Quảng Ninh đang bước vào mùa cao điểm du lịch tàu biển, kéo dài khoảng tháng 10 tới tháng 4, dự kiến sẽ có khoảng 60 chuyến với 70.000 khách du lịch.

Tàu Celebrity Solstice cập cảng tại Quảng Ninh. Ảnh: TT

Năm 2026, du lịch tàu biển tiếp tục được xác định là một trong những lĩnh vực quan trọng, đóng góp vào mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỉ đồng.