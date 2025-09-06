Bóc tách khối u buồng trứng to như trái bưởi cho cô gái trẻ 06/09/2025 10:10

(PLO)- Cô gái 21 tuổi đã may mắn được bóc tách khối u buồng trứng kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Ngày 6-9, Bệnh viện Lê Văn Việt, TP.HCM, thông tin vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi bóc tách khối u buồng trứng trái kích thước 10cm, bảo tồn chức năng sinh sản cho nữ bệnh nhân 21 tuổi.

Theo đó, bệnh nhân PT (21 tuổi, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ. Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng trái kích thước lớn.

Bóc tách khối u buồng trứng cho nữ bệnh nhân 21 tuổi. Ảnh: BVCC.

Mặc dù tiên lượng khối u lành tính, nhưng với kích thước 10cm (tương đương trái bưởi), bệnh nhân có nguy cơ xoắn hoặc vỡ u, gây nguy hiểm đến sức khỏe cũng như khả năng sinh sản.

Ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện đã tiến hành mổ nội soi, bóc trọn khối u và bảo tồn tối đa mô lành của buồng trứng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Theo BS CK1 Lê Đăng Đại, khoa Sản, Bệnh viện Lê Văn Việt, u buồng trứng là bệnh lý khá phổ biến ở nữ giới.

“Đa số khối u nang đều lành tính, có những đối tượng không cần thiết điều trị nhưng có những bệnh nhân phải được thực hiện phẫu thuật”, BS Đại nói.

BS Đại cho biết, phương pháp phẫu thuật sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như kích thước khối u, tình trạng của người bệnh... Chính vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và tầm soát sớm các khối u buồng trứng.

“Việc chậm phát hiện có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xoắn u, vỡ u hoặc trong một số trường hợp, ảnh hưởng đến thai kỳ do cần can thiệp phẫu thuật khi đang mang thai”, BS nhấn mạnh.