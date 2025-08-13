Bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam nhận “án lệ” từ FIVB, vượt qua áp lực đánh bại Ai Cập 13/08/2025 16:12

(PLO)- Đội tuyển bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam vừa bị FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới) xử thua 0-3 bốn trận. Đó là án lệ chưa từng có tại các giải đấu của FIVB, nhưng U-21 Việt Nam đã vượt qua áp lực vừa giành chiến thắng 3-1 trước Ai Cập.

Chưa kịp vui với thành tích nhì bảng tại giải vô địch bóng chuyền nữ U-21 thế giới 2025, người hâm mộ đội tuyển nữ U-21 Việt Nam phải nhận thông tin cực sốc, Bị xử thua tỉ số 0-3 bốn trận.

Vì sao bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam bị xử thua?

Trong thông báo chính thức, FIVB viết: “Sau khi nhận được khiếu nại Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã sử dụng một vận động viên (VĐV) không đủ điều kiện trong đội tuyển U-21 quốc gia tại giải bóng chuyền nữ U-21 thế giới 2025 ở Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo đúng quy định.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam tranh tài giải vô địch thế giới tại Indonesia. Ảnh: VBW

Kết quả điều tra xác định cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB 2023.

Do đó, căn cứ vào Điều 13.5.2 của Quy định Giải đấu và Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật, Tiểu ban Ủy ban Kỷ luật FIVB đã ra quyết định: các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của cầu thủ này sẽ bị xử thua, và cầu thủ bị loại khỏi Giải đấu ngay lập tức.

Theo Điều 14.4 của Quy định Kỷ luật, và xét đến các tình tiết của vụ việc, Tiểu ban Ủy ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về khả năng áp dụng các án phạt kéo dài ngoài phạm vi của Giải đấu. Ở giai đoạn đó, VFV và cầu thủ liên quan sẽ được mời cung cấp ý kiến bằng văn bản”.

Phán quyết được FIVB khẳng định, sẽ không đưa ra thêm bình luận nào về vấn đề này khi quá trình xử lý vẫn đang được tiến hành.

Theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB 2023, một cầu thủ sẽ bị xem là không đủ điều kiện thi đấu nếu vi phạm các quy định về quyền đại diện, quốc tịch, độ tuổi, hoặc các quy định về đăng ký (sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu).

Theo quy trình của FIVB, mọi hành vi vi phạm Điều 12.2 sẽ dẫn đến các mức phạt: Cầu thủ bị tước tư cách tham dự trong giải đấu (loại ngay lập tức); Tất cả các trận có sự tham gia của VĐV đó sẽ bị xử thua; Liên đoàn hoặc CLB chịu trách nhiệm bị phạt tiền 30.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi VĐV vi phạm; Liên đoàn, CLB, đội, VĐV hoặc cán bộ liên quan có thể bị cấm tham dự đấu trường FIVB trong thời gian đến tối đa 2 năm.

Phản ứng của VFV về “án lệ” của FIVB

Không lâu sau phán quyết vào đêm 12-8 của FIVB, sáng 13-8, VFV đã chính thức lên tiếng về trường hợp VĐV bị cáo buộc, không đủ điều kiện tham gia giải vô địch bóng chuyền nữ U-21 thế giới 2025 tại Indonesia.

“VFV khẳng định trước giải đấu, VFV đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký VĐV cũng như nộp đầy đủ hồ sơ VĐV cho FIVB. Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các VĐV tham gia thi đấu.

Tuy nhiên, quyết định về VĐV không đủ điều kiện thi đấu của FIVB được đưa ra dựa trên yêu cầu bổ sung hồ sơ và một số điều kiện đối với VĐV trong ngày 12-8. Đây là các điều kiện chưa từng được quy định trước đây đối với các VĐV của đội tuyển Việt Nam.

VFV đang tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của VĐV cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam”, thông báo của VFV nhấn mạnh.

Bất chấp “án lệ”, U-21 nữ Việt Nam tiếp tục thắng Ai Cập

Tại vòng bảng giải bóng chuyền nữ U-21 vô địch thế giới đang diễn ra tại Indonesia, đội U-21 Việt Nam xuất sắc thắng 4/5 trận để giành được vị trí nhì bảng A. Theo phân nhánh, U-21 Việt Nam sẽ tiến vào vòng 1/8 gặp đội xếp thứ 3 bảng C là U-21 Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế nhưng với phán quyết của FIVB, kết quả của bốn trận này không được tính khiến U-21 Việt Nam bị xử thua 0-3 trước các đối thủ U-21 Serbia, U-21 Canada, U-21 Indonesia và U-21 Argentina (thua 1-3 trong thi đấu và xử thua 0-3). Riêng trận cuối vòng bảng gặp U-21 Puerto Rico, “VĐV được xác định không đủ tư cách của U-21 Việt Nam” không tham dự nên chiến thắng 3-1 của U-21 Việt Nam vẫn được FIVB bảo lưu.

Với một trận thắng, bốn thua sau năm trận vòng bảng, xếp hạng 6 chung cuộc ở bảng A, thay vì đấu vòng 1/8, bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam phải xuống đấu vòng phân hạng từ 17-24. Trưa ngày 13-8, các cô gái trẻ Việt Nam đã đánh bại đội U-21 Ai Cập với tỉ số 3-1 (25-16; 26-24; 22-25; 25-20) ở vòng phân hạng 17-24.

Được biết trước mỗi giải đấu, các quy định kiểm tra tư cách VĐV luôn được liên đoàn quốc tế thông báo trước để liên đoàn quốc gia có sự chuẩn bị. Tuy nhiên trường hợp của đội tuyển bóng chuyền nữ U-21 Việt Nam dự giải vô địch thế giới, FIVB không yêu cầu quy định kiểm tra tư cách VĐV trước giải.

Với “án lệ” chưa từng có tiền lệ của FIVB, ảnh hưởng là không nhỏ không chỉ riêng với bóng chuyền Việt Nam!