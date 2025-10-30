Cách Sesko đối phó tốt hơn Hojlund ở MU 30/10/2025 14:29

Benjamin Sesko đã ghi được hai bàn thắng trong ba lần ra sân gần nhất cho Manchester United tại Premier League, đồng thời đóng góp một pha kiến ​​tạo quan trọng trong chiến thắng 4-2 trước Brighton và Hove Albion trên sân nhà Old Trafford. Cựu sao MU Louis Saha tiết lộ cách Sesko đối phó tốt hơn Hojlund tại Premier League.

Cựu tiền đạo của MU, Louis Saha, tin rằng Ruben Amorim đã điều chỉnh lối chơi để phát huy điểm mạnh của Benjamin Sesko. MU đã chiêu mộ Sesko từ đội bóng Bundesliga RB Leipzig với mức phí chuyển nhượng có thể lên tới 73,7 triệu bảng Anh.

Quỷ Đỏ đã vượt qua Newcastle United để có được chữ ký của Sesko, trong khi Arsenal cũng rất muốn có tiền đạo này trước khi quyết định chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Sporting. Tiền đạo người Slovenia đã có khởi đầu chậm chạp tại Old Trafford, không ghi được bàn nào trong sáu trận đầu tiên, vì đa số anh vào sân từ ghế dự bị để dần làm quen với môi trường bóng đá Anh.

Tuy nhiên, Sesko, 22 tuổi, đã "mở tài khoản" của mình trước Brentford vào tháng 9 , trước khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà Old Trafford của MU trước Sunderland. Sau đó, Sesko đã có pha kiến ​​tạo đầu tiên cho MU để Mbeumo ghi bàn trong chiến thắng 4-2 đầy kịch tính trước Brighton and Hove Albion vào thứ Bảy tuần trước.

Sesko đối phó tốt hơn Hojlund ở MU và Premier League. ẢNH: EPA

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Quỷ Đỏ, đội hiện xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. Sự xuất hiện của Sesko tại Ngoại hạng Anh đã đánh dấu sự ra đi của Rasmus Hojlund, người đã trải qua những khó khăn tại MU trước khi chuyển đến Napoli ngay sau đó.

Giờ đây, Saha, người đã ghi 42 bàn trong màu áo MU, đã lên tiếng về việc CLB cũ của anh đã thay đổi chiến lược với một số ngôi sao sau những thất vọng trước đây. Phát biểu với Betvictor, cựu cầu thủ người Pháp Saha cho biết: "Điều tôi thực sự thích là chúng tôi không mắc phải sai lầm tương tự như với Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho.

Họ bắt đầu trận đấu với một vị thế nhất định và có trách nhiệm to lớn trong việc ghi bàn. Họ cần được làm quen qua từng trận đấu, hiểu rõ các nguyên tắc, và nếu không thể hiện tốt, họ sẽ bị cho ngồi dự bị. Một số khoảnh khắc rất khó kiểm soát, trong khi một số khác thì tốt. Điều này cũng áp dụng cho những cầu thủ khác như Kobbie Mainoo hoặc Mason Mount.

Không cầu thủ nào xứng đáng được nhận được ưu ái trong bất cứ điều gì, và Benjamin Sesko đang bắt đầu hiểu rằng anh sẽ phải chiến đấu để giành vị trí của mình. Mỗi khi có cơ hội vào sân từ ghế dự bị, anh phải thể hiện như những gì đã thể hiện vào cuối tuần.

"Tôi nghĩ Sesko đã làm rất tốt, anh ấy không ghi bàn, nhưng anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tự tin. Sesko đã nỗ lực hết mình, và một ngày nào đó điều đó sẽ được đền đáp".

Cơ hội ghi bàn sắp tới của Sesko sẽ đến trong trận đấu với Nottingham Forest vào cuối tuần này. Nếu MU đánh bại Nottingham, đây sẽ là chiến thắng thứ tư liên tiếp, điều mà họ chưa từng làm được kể từ tháng 2 năm 2024.

MU kết thúc vòng 9 Premier League ở vị trí thứ sáu, bằng điểm với đối thủ xếp thứ năm là Manchester City. MU cũng chỉ kém đội xếp thứ tư là Sunderland và Tottenham Hotspur ở vị trí thứ ba một điểm. Quỷ đỏ đã không kết thúc trong Top bốn Premier League kể từ mùa giải 2022 - 2023, khi Erik ten Hag đưa họ lên vị trí thứ ba trong chiến dịch ra mắt của mình.