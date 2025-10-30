McTominay lại xát muối vào vết thương của MU 30/10/2025 13:50

Scott McTominay vào sân từ băng ghế dự bị để giúp Napoli đánh bại Lecce với tỷ số 1-0 ở Serie A, khi cựu tiền vệ của MU lại một lần nữa gây chú ý tại giải đấu hàng đầu của Ý. McTominay lại xát muối vào vết thương của MU vì "quỷ đỏ" đã đẩy anh đi, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Scott McTominay một lần nữa cho Manchester United thấy họ đang bỏ lỡ điều gì. Tiền vệ 28 tuổi, người được Napoli chiêu mộ vào tháng 8 năm 2024 với giá vỏn vẹn 25 triệu bảng từ "quỷ đỏ", đã có khởi đầu mùa giải ấn tượng, giúp đội bóng của HLV Antonio Conte leo lên ngôi đầu Serie A.

Anh là nhân tố then chốt giúp nhà vô địch Serie A giành chiến thắng trước Lecce , khi vào sân từ ghế dự bị và ghi ba điểm quan trọng trong cuộc đua vô địch. Chỉ vài phút sau khi McTominay và Rasmus Hojlund vào sân, Andre-Frank Zambo Anguissa cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc cho Napoli.

Mặc dù cầu thủ người Scotland không trực tiếp tham gia vào bàn thắng, nhưng sự hiện diện của anh chắc chắn đã thay đổi cục diện trận đấu. McTominay, người đã có một mùa giải xuất sắc mùa trước, đã gặp khó khăn trong việc tái hiện lại hiệu ứng đó trong mùa giải này tại Napoli, nhưng giờ đây anh đang tìm lại phong độ.

McTominay lại xát muối vào vết thương của MU. ẢNH: EPA

Anguissa ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Napoli ở phút 69 sau đường chuyền tuyệt đẹp của David Neres, đánh đầu tung lưới Wladimiro Falcone. Napoli hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với 21 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ hai AS Roma, hơn AC Milan và Inter Milan ba điểm .

Trả lời phỏng vấn DAZN sau trận đấu, HLV Conte của Napoli đã hạ thấp màn trình diễn đầy hứa hẹn của đội trong mùa giải này. Cựu HLV của Chelsea và Tottenham Hotspur đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng họ đang hưởng lợi từ chấn thương của Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne là "hoàn toàn vô lý".

"Mọi người quên mất rằng chúng tôi đang phải xoay xở", HLV Conte cho biết, "Mọi người nói về những đợt tăng cường lực lượng lớn. Giờ đây, một số người thậm chí còn cho rằng chúng tôi đang hưởng lợi từ chấn thương của Lukaku và De Bruyne, điều đó hoàn toàn vô lý.

Giờ chúng tôi chỉ còn Vanja Milinkovic-Savic trong khung thành, nhưng một số người đã thắc mắc tại sao chúng tôi lại đầu tư nhiều như vậy vào một thủ môn chất lượng. Noah Lang đã bị chấn thương hai lần ở cùng một vị trí, nên tôi nghĩ cơ bắp của cậu ấy đã cứng lại. Vấn đề không nghiêm trọng lắm. Tôi cũng mừng cho cậu ấy khi có lần đầu ra sân, vì chúng tôi cần tất cả mọi người trong thời điểm khó khăn này. Điều quan trọng là chúng tôi không bao giờ thiếu tinh thần đúng đắn".

Conte đặc biệt khen ngợi Anguissa, cầu thủ đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại Serie A, đồng thời dành lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò. HLV người Ý của Napoli nói: "Những trận đấu như thế này chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt là sau một trận đấu như trận gặp Inter Milan đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Chúng tôi đã phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh. Thi đấu ở Lecce luôn rất khó khăn. Tôi nghĩ chúng tôi nên kiểm soát tốt hơn ở những phút cuối, ngay cả khi không gặp nhiều rủi ro lớn, tinh thần là trên hết. Hiệp một diễn ra rất tốt, sau đó quả phạt đền này có thể đã thay đổi cục diện trận đấu, nhưng thủ môn của chúng tôi đã chơi tốt và chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.

Tôi rất vui cho Frank. Nếu cậu ấy liên tục bùng nổ, thì hiếm có cầu thủ nào được như cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm. Chúng tôi cần ghi bàn từ tất cả mọi người. Bất kể họ là tiền đạo, tiền vệ hay hậu vệ".

McTominay đã ra sân 11 lần trong mùa giải này, ghi được bốn bàn thắng, trong đó bàn thắng quan trọng nhất là vào lưới Inter Milan cuối tuần trước. Tuyển thủ Scotland đã nhân đôi cách biệt cho đội nhà trước Nerazzurri bằng một cú vô-lê đúng lúc.

Sau trận đấu, McTominay đã kỷ niệm khoảnh khắc này bằng một bài đăng trên Instagram, nhanh chóng đạt hơn 150.000 lượt thích. Giữa hàng ngàn bình luận từ người hâm mộ, đội trưởng của MU Bruno Fernandes đã để lại một lời nhắn đầy tinh tế.

"Pazzesco (biểu tượng cảm xúc trái tim yêu thương)", đội trưởng của MU Bruno Fernandes viết, có nghĩa là "điên rồ". McTominay sẽ hướng đến việc duy trì phong độ "điên rồ" của mình khi Napoli đối đầu với Como vào cuối tuần này.