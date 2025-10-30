Trọng tài bắt chính trận MU gặp Nottingham Forest có hành động vô nghĩa với Dorgu 30/10/2025 13:29

Darren England là trọng tài bắt chính trận MU thắng Ipswich Town 3-2 vào tháng 2 và ông đã được chọn điều khiển trận đấu MU gặp Nottingham Forest ở vòng 10 Premier League vào cuối tuần này.

Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) đã xác nhận trọng tài Darren England sẽ bắt chính trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên trọng tài này điều khiển Quỷ Đỏ kể từ khi ông rút thẻ đỏ đuổi Patrick Dorgu khỏi sân mùa trước.

Hậu vệ của MU đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trong chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town hồi tháng Hai sau pha vào bóng với Omari Hutchinson. Dorgu, cầu thủ được HLV Ruben Amorim chiêu mộ từ Lecce với giá 25 triệu bảng hồi đầu năm, chỉ chạm bóng rất ít, và cú đá sau đó của anh đã trúng vào ống quyển của đối phương ở cuối trận.

Ban đầu, trọng tài Darren England rút thẻ vàng, nhưng Trợ lý Trọng tài Video (VAR) đã khuyên ông nên xem lại tình huống trên màn hình bên ngoài sân. Sau khi kiểm tra nhanh, trọng tài quyết định đã bị đảo ngược và Dorgu bị đuổi khỏi sân.

Trọng tài Darren England được chọn bắt chính trận MU gặp Nottingham Forest. ẢNH: EPA

Vào thời điểm đó, người ta thấy trọng tài Darren England giải thích quyết định cho Dorgu trước khi rút thẻ đỏ. Phát biểu với Football Insider, được trích dẫn bởi tờ Manchester Evening News (Anh), Cựu giám đốc cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) và cựu trọng tài FIFA, Keith Hackett tuyên bố rằng hành động này là vô nghĩa, không cần thiết và khiến trọng tài dễ bị chỉ trích.

Cựu giám đốc PGMOL và cựu trọng tài FIFA Keith Hackett cho biết: "Thẻ đỏ mà Darren England rút ra là đúng, đây là một pha vào bóng với lực quá mạnh, gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối thủ. Thành thật mà nói, tôi đã theo dõi cầu thủ rời khỏi sân mà không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào, trong lúc nóng giận, rất dễ bị buộc tội nếu nói điều gì đó. Nó không có ích gì khi trọng tài giải thích lý do tại sao cầu thủ bị đuổi khỏi sân, điều đó khá dễ nhận thấy khi bạn vào bóng với lực mạnh như vậy."

Giải Ngoại hạng Anh đã công bố danh sách trọng tài cho các trận đấu ở vòng 10 cuối tuần này, với trọng tài Darren England sẽ điều khiển trận đấu giữa Manchester United và Nottingham Forest tại sân vận động City Ground. Scott Ledger và Akil Howson sẽ là trợ lý của ông, còn Bobby Madley sẽ phụ trách khu vực kỹ thuật.

Trọng tài VAR cho trận đấu là Tim Robinson, và ông sẽ được hỗ trợ bởi Paul Howard. MU sẽ tìm cách kéo dài chuỗi 3 trận thắng liên tiếp sau chiến thắng 4-2 trước Brighton vào cuối tuần trước trên sân nhà Old Trafford.

Quỷ Đỏ đã thắng cả ba trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League. Phát biểu với các phóng viên tại Old Trafford sau chiến thắng của MU trước Brighton, HLV Ruben Amorim đã vạch ra kế hoạch cho trận đấu với Nottingham Forest.

"Hãy tận hưởng ngày hôm nay, nhưng ngày mai, chúng ta cần chuẩn bị cho Nottingham Forest, bởi vì nếu nhìn vào bảng xếp hạng, hai tuần có thể thay đổi mọi thứ", HLV Ruben Amorim của MU nói, "Một tuần có thể thay đổi mọi thứ. Chúng tôi cần tận hưởng tuần này nhưng cũng phải nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho tuần tiếp theo.

Hôm nay, chúng tôi đã kết thúc trận đấu với một bàn thắng mang lại cho chúng tôi cảm giác khác biệt. Vì vậy, khi bạn có tinh thần đúng đắn, mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng có lợi cho bạn. Chúng ta cần giữ vững tinh thần đó, tập luyện thật chăm chỉ và mang tinh thần đó đến trận đấu tiếp theo".