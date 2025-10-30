Mourinho được minh oan sau vụ bê bối lớn 30/10/2025 14:07

HLV Jose Mourinho thường lên tiếng về tình trạng trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ khi ông còn dẫn dắt Fernebahce và các nhân vật cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra những vấn đề lớn liên quan đến 152 trọng tài bị phát hiện đánh bạc. Mourinho được minh oan sau vụ bê bối lớn ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ

Các lãnh đạo bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiến hành thủ tục kỷ luật sau khi phát hiện 152 trọng tài tham gia cá độ bóng đá. Nó diễn ra sau nhiều lời chỉ trích của Jose Mourinho về các trọng tài có quyết định không công bằng khi ông còn dẫn dắt Fenerbahce.

Cựu HLV của MU Jose Mourinho là người chỉ trích gay gắt về tiêu chuẩn trọng tài ở Thổ Nhĩ Kỳ, từng tuyên bố rằng ông sẽ từ chối công việc dẫn dắt Fenerbahce nếu biết trước vấn đề này, và giờ đây chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra một vấn đề lớn về trọng tài sau nhiều năm.

Một cuộc điều tra kéo dài 5 năm đã chỉ ra rằng trong số 571 trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ, có 371 người có tài khoản cá cược bóng đá. Trong số đó, 152 người là người chơi cờ bạc thường xuyên. Một số người chỉ đặt cược một lần duy nhất, nhưng 42 người khác đã đặt cược vào hơn 1.000 trận đấu.

Ví dụ tồi tệ nhất cho thấy một trọng tài đã cá cược 18.227 lần. Bảy trọng tài trong số đó đang hoạt động tại giải Super Lig (giải cao nhất Thổ Nhì Kỳ) và hạng Nhì của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai hạng đấu cao nhất cũng có 15 trợ lý trọng tài bị điều tra.

Jose Mourinho được minh oan sau vụ bê bối lớn của các trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ. ẢNH: EPA

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ trận đấu nào có sự tham gia của Fenerbahce của Mourinho bị ảnh hưởng bởi một vụ cá cược của trọng tài, nhưng việc Mourinho lên tiếng đã cho thấy ông đúng.

Trước đó, cựu HLV của Manchester United và Chelsea Jose Mourinho đã nói: “Chúng tôi không chiến đấu với đội bóng đối phương, mà là chiến đấu với hệ thống. Và chiến đấu với hệ thống là điều khó khăn nhất. Trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã nghe những câu chuyện này, nhưng thành thật mà nói, tôi không tin.

Nhưng sau khi thực sự đến đây, mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì tôi nghe được. Tôi có phàn nàn về những người ở Fenerbahce đã đưa tôi đến đây. Họ chỉ nói một nửa sự thật và che giấu phần còn lại. Nếu tôi biết tất cả, tôi đã không đến đây".

Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF) hiện đã sẵn sàng đưa ra hình phạt với các trọng tài sau khi khởi động các thủ tục kỷ luật. Luật lệ của họ quy định rằng các trọng tài đặt cược có thể bị "treo còi" lên đến một năm. Tuy nhiên, luật của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) còn nghiêm ngặt hơn nữa, khi các trọng tài liên quan có thể bị cấm hoạt động bóng đá trên toàn thế giới ba năm và bị phạt gần 95.000 bảng Anh.

Chủ tịch TFF Ethem Haciosmanoglu cho biết: “Nếu chúng ta muốn đưa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đến vị trí xứng đáng, chúng ta phải dọn sạch mọi vết bẩn còn sót lại.”

Chủ tịch Fenerbahce Sadettin Saran chia sẻ: “Đây vừa là cú sốc vừa là nỗi buồn sâu sắc đối với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng việc sự việc được đưa ra ánh sáng là một diễn biến đáng hy vọng".