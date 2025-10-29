Cầm đao chém người trong quán bi-a khiến nhiều người bỏ chạy 29/10/2025 16:20

(PLO)- Cơ quan công an nhanh chóng điều tra vụ việc chém người trong quán bi-a ở tỉnh Quảng Trị.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Mỹ (18 tuổi, thôn Thượng Đức, xã Đông Trạch) về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, vào ngày 02-10, tại quán bi-a “Billiards Club 89” tại xã Đông Trạch, Mỹ đã có hành vi sử dụng đao là vũ khí quân dụng, rượt đuổi chém gây thương tích cho Phan Việt Anh (18 tuổi).

Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 20 người đang chơi tại quán. Sự việc khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Sau khi bị chém, Anh bỏ chạy theo lối cửa sau nhưng Mỹ tiếp tục cầm đao truy đuổi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ việc theo quy định.