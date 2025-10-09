Cần Thơ: Thiếu nữ 17 tuổi bị vợ chồng chủ quán ăn hành hung 09/10/2025 19:01

Ngày 25-8, tại một quán ăn trên đường Đề Thám (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), em HNGH (17 tuổi) bị một cặp vợ chồng chủ quán ăn cùng một phụ nữ khác hành hung ngay trong lúc đang làm việc.

Clip ghi lại cảnh vợ chồng chủ quán ăn xô xát với nhân viên quán cơm

Theo đơn tố cáo của bà Ngô Thị Bích Vân (42 tuổi, mẹ em H), vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 40 khi một người phụ nữ từ quán hủ tiếu M gần đó qua mua cơm và cho rằng em H đã “ăn miếng thịt gà nhả lại vào hộp”. Em H phủ nhận và đề nghị kiểm tra camera, sau đó hai bên cự cãi. Người phụ nữ này và một phụ nữ khác xông vào đánh em H dù đã được can ngăn.

2 người phụ nữ cùng xông tới đánh cô gái 17 tuổi ở tiệm cơm

Ảnh chụp từ clip ghi lại cảnh người đàn ông nắm tóc đánh cô gái 17 tuổi

Tiếp đó, chồng của một trong hai người phụ nữ là ông M đến quán và lớn tiếng yêu cầu em H xin lỗi, rồi cùng vợ lao vào đánh, nắm tóc em H. “Lúc đầu bà vợ cầm ghế inox định đánh con tôi nhưng được người khác đứng đó can ngăn. Người can ngăn cũng bị bà này đánh rơi kính. Ba người lớn đánh một đứa trẻ, còn hăm dọa nếu con tôi tiếp tục làm việc ở quán sẽ không yên. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại”, bà Vân bức xúc nói.

Sau vụ việc, em H bị xây xát, khó thở, choáng váng và được đưa đến Bệnh viện 121 điều trị.

Ngày 9-10, chị Vân cho biết hôm nay phía công an đã tiến hành đưa em H. đi giám định thương tích.

Cùng ngày, chị NTMP thừa nhận vợ chồng chị có đánh em H. do không kiềm chế được cơn tức giận và cũng nhận thức được hành vi của mình là chưa đúng.

Theo chị P. ngày xảy ra sự việc chị có đến quán CK mua hộp cơm, nhưng khi về mở ra thì thấy thịt bị khét nhiều nên đã quay trở lại đổi lại. Trong lúc chờ đổi cơm thì chị thấy em H. xé miếng thịt ăn rồi bỏ lại để vào hộp cơm của chị. Thấy vậy chị đã la em H.

“Trong lúc 2 bên cự cãi thì em H. đánh tôi, tức quá chị mới đánh lại và được chị bán bún vào can ngăn. Còn anh M. chồng chị ở quán nghe được chuyện nên đi đến. Một số người trong quán có kêu em H. xin lỗi tôi nhưng em không xin lỗi mà còn lớn tiếng. Trong cơn tức giận không kìm chế được nên vợ chồng tôi mới đánh em H như clip. Thật sự thì lúc đó chồng tôi cũng bị người trong quán đánh vào lưng, tôi cũng bị 1 người khác đánh 1 cái. Sau đó mẹ của H lại chửi vợ chồng tôi quá trời còn dùng nón bảo hiểm đánh anh M”, chị P. kể.

Theo chị P. sau khi sự việc xảy ra thì vợ chồng chị có đến bệnh viện xin lỗi nhưng không chấp nhận.

“Sau đó thì nghe công an nói lại gia đình em H. yêu cầu bồi thường tiền thuốc, tổn thất tinh thần và mất thu nhập tổng cộng 10 triệu đồng và qua trao đổi thống nhất còn 8 triệu đồng. Vợ chồng chị cũng đồng ý bồi thường nhưng xin được trả từng lần vì mua bán thời điểm này gặp khó khăn. Thật sau khi sự việc xảy ra vợ chồng chị hối hận lắm, không kìm chế được cơn tức giận bản thân, mình người lớn mà hành xử vậy là không đúng, có lỗi”, chị P. nói và cho biết vợ chồng chị đồng ý bồi thường 8 triệu đồng (1 lần) cho em H. như đã thỏa thuận trước đó.

Công an phường Ninh Kiều xác nhận đã tiếp nhận vụ việc. Hiện công an đang trưng cầu giám định thương tích và tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định và sẽ thông báo kết quả cho những người liên quan.