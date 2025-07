Cảnh sát phát hiện kho chứa 13,5 tấn chân gà không rõ nguồn gốc ở Sầm Sơn 16/07/2025 10:41

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện kho chứa 13,5 tấn chân gà ngâm hóa chất đang chuẩn bị bán ra thị trường tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 16-7, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ 13,5 tấn chân gà ngâm hóa chất ở Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Trước đó, Công an phường Sầm Sơn, Thanh Hóa phát hiện tại kho xưởng của Công ty TMCP Thanh Bình có trụ sở tại tổ dân phố Vạn Lợi, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có hoạt động chế biến chân gà đông lạnh, nghi vấn không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất độc hại gây nguy hiểm cho con người.

Kho chứa chân gà ngâm hóa chất bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Sầm Sơn đã phối hợp với Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại kho hàng thuộc Công ty TNHH Thanh Bình Gold, có địa chỉ tại Cảng Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Cảnh sát thu giữ nhiều can hóa chất phục vụ sơ chế chân gà.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Diệu Hằng (35 tuổi) và chồng là Đàm Văn Dần (39 tuổi), ngụ ở Lê Chân, Hải Phòng là chủ lô hàng (chân gà) đang hướng dẫn công nhân sơ chế và chế biến chân gà bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ thu giữ 13,5 tấn chân gà đông lạnh ngâm hóa chất và toàn bộ số hóa chất phục vụ sơ chế chân gà đông lạnh.

Chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, vợ chồng Dần Hằng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với số hàng hóa nói trên.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.