Vụ mẹ bị tử vong, con gái 6 tuổi bị vùi lấp: Con đã qua cơn nguy kịch 19/01/2026 17:56

(PLO)- Cháu bé 6 tuổi bị vùi lấp dưới đất, được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 19-1, bé gái VVT (6 tuổi, trú ở thôn Gốc Sổ, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai- may mắn sống sót trong vụ án xảy ra ở xã Xuân Ái (Lào Cai) đang được cấp cứu, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Hiện bé T đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ đang bình phục dần. Người thân cùng các y, BS đang nỗ lực hỗ trợ tâm lý cho cháu T.

Trước đó, chiều 18-1, bé T theo mẹ là chị chị TTH (42 tuổi, trú ở thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) xuống xem đàn heo tại xã Xuân Ái để mua về bán dịp tết Nguyên đán 2026 sắp tới. Đến tối cùng ngày, người nhà không thấy hai mẹ con chị H trở về đã báo cơ quan chức năng tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể chị H trên địa bàn xã Xuân Ái. Đến 1 giờ 30 phút sáng nay (19-1), lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện bé T đang bị vùi lấp dưới đất. Điều may mắn là cháu T được phát hiện kịp thời, cháu đang còn sống và đã đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai cấp cứu. Lãnh đạo Trung tâm cho biết, đã huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, thuốc men để theo dõi sát sao và điều trị tích cực nhất cho bé T.

Cháu bé 6 tuổi bị vùi lấp được phát hiện kịp thời và đang cấp cứu, điều trị.

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Ái, hiện cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân người mẹ tử vong. Lãnh đạo địa phương, cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên bé T.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.