Cạy cốp xe trộm vàng và tiền tại bệnh viện, nam thanh niên bị bắt 23/05/2025 20:24

Công an phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Thiện (34 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22-5, Thiện chạy xe máy ngang qua khu vực bãi giữ xe của bệnh viện Đa Khoa Long An và thấy việc quản lý xe mô tô lỏng lẻo đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Nguyễn Thanh Thiện đã cạy cốp xe ở bãi giữ xe để trộm cắp tài sản. Ảnh: CALA

Khi phát hiện xe Honda Airblade của chị NTT (33 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường) đang đậu ngoài tầm quan sát của bảo vệ, Thiện tiếp cận, dùng tay cạy cốp xe.

Từ trong cốp, Thiện lấy trộm 18 chiếc vòng xi-men bằng vàng 18K (tổng trọng lượng 1,5 lượng), hai nhẫn vàng 18K (2,5 chỉ), 20 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường 3 triển khai lực lượng điều tra, xác minh và truy bắt. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.