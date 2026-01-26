Cháy 4 căn nhà chợ Nhị Thiên Đường: Tiểu thương mất trắng tài sản hàng tỉ đồng trước Tết 26/01/2026 12:21

(PLO)- Vụ hỏa hoạn bùng phát trong đêm tại khu vực kinh doanh giày dép sầm uất trên đường Hoàng Minh Đạo (chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông, TP.HCM) đã thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà và nhiều tài sản bên trong.

Trưa 26-1, Công an phường Bình Đông vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy 4 căn nhà ở chợ Nhị Thiên Đường.

Hiện trường tại đường Hoàng Minh Đạo vẫn nồng nặc mùi khét của nhựa và da bị cháy, 4 căn nhà kinh doanh giày dép chỉ còn là những khung sắt đổ nát.

Ngọn lửa "nuốt chửng" kho hàng trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khởi phát vào khoảng 1 giờ 14 phút sáng cùng ngày. Ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ căn nhà số 89, sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan sang 3 căn liền kề mang số 87, 91 và 34.

Đám cháy bùng phát từ căn nhà ở khu vực chợ Nhị Thiên Đường lúc rạng sáng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đây đều là những địa điểm kinh doanh giày dép lâu đời và nổi tiếng tại khu vực chợ Nhị Thiên Đường sầm uất.

Anh Tạo, một người dân sống gần đó, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm lửa bùng phát: “Lúc đó khu phố đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi đang ngủ thì giật mình bởi những tiếng nổ "bụp bụp" liên tiếp như pháo. Vừa vén màn nhìn ra cửa sổ, tôi đã thấy lửa đỏ rực cả một góc trời. Khói đen kịt, khét lẹt lan tỏa rất nhanh. Chỉ trong tích tắc, lửa bốc cao rồi nhấn chìm toàn bộ các căn nhà bên dưới".

Lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và lan rộng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Ngay khi phát hiện đám cháy, nhiều tiểu thương và người dân xung quanh đã hô hoán, dùng bình chữa cháy mini để ứng cứu bước đầu. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành. Do đặc thù các căn nhà tại đây đều đóng kín cửa cuốn kiên cố, bên trong lại chất đầy giày dép, vật liệu da, nhựa và vải vốn là những thứ cực kỳ dễ cháy khiến ngọn lửa lan rộng ngoài tầm kiểm soát.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong cơn hoảng loạn, tại căn nhà phía ngoài, 2 người mắc kẹt đã phải liều mình nhảy và leo từ tầng cao xuống đất để thoát thân. Rất may mắn, cả hai chỉ bị trầy xước và chấn thương nhẹ, được người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ đưa đi sơ cứu kịp thời.

Nỗi đau "mất Tết" của những tiểu thương

Nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng gồm Công an phường Bình Đông và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM đã lập tức điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Nhờ đường sá vắng vẻ lúc rạng sáng, chỉ sau khoảng 5 phút, vòi rồng đã được triển khai để khống chế.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản là giày dép bị thiêu rụi. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tuy nhiên, dù đám cháy được dập tắt sau đó, thiệt hại về tài sản là vô cùng lớn. Bà Hương, một tiểu thương lâu năm tại chợ Nhị Thiên Đường, đứng thẫn thờ nhìn hiện trường tan hoang: “Tôi nghe tin mà hai chân run cầm cập, chạy vội lên thì lửa đã bao trùm tất cả. Những căn nhà này thực chất là kho chứa hàng vừa bán sỉ, vừa bán lẻ cho khắp nơi. Vì giày dép có mùi keo, mùi nhựa nặng nên chủ nhà thường không ngủ lại, họ tận dụng cả hai tầng lầu để chất hàng, chỉ chừa lại đúng lối đi nhỏ".

Theo các tiểu thương, chủ hàng vừa nhập nhiều giày dép về để bán Tết thì xảy ra vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cũng theo bà Hương, thời điểm cận Tết là lúc các chủ hàng vừa nhập về một lượng lớn hàng hóa giá trị nhiều tỉ đồng để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm và ra Giêng.

Do tình hình hàng hóa năm nay khan hiếm, các tiểu thương chủ hàng đã dồn toàn bộ vốn liếng vào đợt hàng này. “Cháy hết sạch thế này là mất Tết thật rồi. Nhìn đống tro tàn mà đau đớn, bao nhiêu công sức, tiền của đổ dồn vào đó cả,” bà Hương xót xa.

Khu vực chợ Nhị Thiên Đường vốn là nơi tập trung đông đúc các sạp hàng, ki-ốt san sát. Khi vụ cháy xảy ra, hàng loạt tiểu thương đã gọi điện báo tin, thức trắng đêm để quan sát vì lo sợ cháy lan. Nhiều người chạy đến hiện trường trong đêm chỉ để bất lực đứng nhìn khói đen cuồn cuộn, không dám tiếp cận vì sức nóng tỏa ra quá lớn kèm theo nhiều tiếng nổ.

Nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến rạng sáng, khi ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, hiện trường để lại là sự đổ nát của 4 căn nhà kinh doanh.

Mái che cháy rụi, đổ sập, các kệ giày dép chất cao nay chỉ còn là những mảng nhựa đen cháy sém.

Theo người dân địa phương, cách đây vài năm, khu vực chợ cũng từng chứng kiến một vụ cháy lớn tại tiệm nhang đèn nên bà con rất lo lắng.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương thống kê thiệt hại chi tiết và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn để có hướng xử lý tiếp theo.