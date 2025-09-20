Cháy tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy 20/09/2025 20:30

(PLO)- Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 11 block GM2, chung cư Golden Mansion (phường Đức Nhuận, quận Phú Nhuận cũ, TP.HCM) khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán.

Tối 20-9, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại chung cư Golden Mansion, không gây thiệt hại về người.

Video vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45, đám cháy bùng phát tại một căn hộ tầng 11 block GM2. Lửa bén nhanh, sinh khói đen dày đặc lan ra hành lang và mặt ngoài tòa nhà cao 22 tầng.

Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy xuống tầng trệt.

Lúc này, hệ thống báo cháy của tòa nhà kích hoạt, nhiều cư dân hoảng loạn sơ tán xuống đất bằng lối thoát hiểm. Một số người bế theo trẻ nhỏ và vật nuôi, chen nhau di chuyển dưới sự hướng dẫn của bảo vệ và ban quản lý.

Chị N.C., cư dân tầng 12, cho biết khi đang sinh hoạt trong nhà thì bất ngờ mất điện, chuông báo cháy vang lên liên tục. “Tôi chạy theo đèn chỉ dẫn, vừa đi vừa nghe trẻ con khóc thét. Nhìn lên tầng 11 thì khói đen bốc ra nghi ngút,” chị kể.

Hiện trường vụ cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM đã điều động ba xe chữa cháy, hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra các tầng để đảm bảo không còn người mắc kẹt.

Ngoài ra, ba xe cấp cứu được điều động đến để hỗ trợ y tế, tuy nhiên không có ai bị thương.

Khói bao trùm căn hộ.

Theo lãnh đạo UBND phường Đức Nhuận, thời điểm xảy ra cháy, căn hộ phát hỏa không có người ở.

Chung cư Golden Mansion gồm ba block, cao 22 tầng, tọa lạc trên địa bàn phường Đức Nhuận, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 km.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.