Chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 11/09/2025 10:46

(PLO)- Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị, vừa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11-9, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Q.Việt

Tại hội nghị, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi công bố, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đánh giá việc Ban Bí thư quyết định bổ sung ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Q.Việt

Ông Nguyễn Chiến Thắng (49 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) có trình độ chuyên môn cử nhân ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, ông trải qua nhiều cương vị quan trọng tại địa phương. Ông Nguyễn Chiến Thắng từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đông Hà cũ sau đó là Bí thư Thành ủy Đông Hà cũ.

Trước đó, ngày 4-9, Bộ Chính trị đã điều động ông Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.