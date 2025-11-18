Chiến dịch Plei Me mở đầu chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên 18/11/2025 17:12

Ngày 18-11, tại Quân đoàn 34 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử" nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me 26-11-1965 – 26-11-2025.

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo khoa học "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử". Ảnh: LK.

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Chiến dịch Plei Me vào mùa khô 1965 là chiến dịch tiến công đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân viễn chinh Mỹ, thực hiện thành công mục tiêu đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất non sông.

Sau hơn một tháng chiến đấu (19-10-1965 - 26-11-1965), Chiến dịch Plei Me đã giành được thắng lợi vang dội, loại khỏi vòng chiến đấu gần 3.000 quân địch, trong đó có 1.700 quân Mỹ, tiêu diệt một chiến đoàn bộ binh cơ giới hỗn hợp quân đội ngụy Sài Gòn, diệt và đánh thiệt hại hai tiểu đoàn quân Mỹ, phá hủy 89 xe quân sự, bắn rơi 59 máy bay…

Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh.

Theo Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, thắng lợi của chiến dịch mở ra khả năng hiện thực quân và dân ta hoàn toàn có thể đánh bại quân viễn chinh Mỹ, củng cố niềm tin chiến thắng, cổ vũ khí thế hăng hái quyết tâm đánh Mỹ trên toàn chiến trường, tạo tiền đề cho những trận thắng lớn tiếp theo để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thành công.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được trên 80 báo cáo tham luận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các tỉnh thuộc địa bàn tác chiến của Chiến dịch Plei Me; lãnh đạo các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học.