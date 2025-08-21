Chuyên gia khuyến nghị giải pháp để trái sầu riêng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu 21/08/2025 14:04

(PLO)- TP Cần Thơ có khoảng 14.504 ha trồng sầu riêng, trong đó có 7.301 ha đang cho trái; lợi nhuận hàng năm từ 200-250 triệu đồng/năm/ha.

Ngày 21-8, Hội Nông dân TP Cần Thơ phối hợp với Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tổ chức Hội thảo thảo “Giải pháp phát triển ngành hàng sầu riêng đạt chất lượng xuất khẩu”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã trình bày các chuyên đề phân tích nguyên nhân tồn lưu Cadimi (một loại kim loại nặng), khuyến cáo sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, giới thiệu quy trình canh tác hiệu quả cây sầu riêng…

Theo TS Dương Minh Viễn, Trưởng khoa Khoa học đất, Trường Nông nghiệp, cây sầu riêng trước đây trồng trên đất phù sa ngọt phát triển rất tốt. Sau này giá sầu riêng tăng cao nên người dân trồng ở nhiều loại đất khác nhau trong đó có cả đất phèn. Để xử lý phèn người ta dùng nhiều phân lân để bón; để tăng năng suất thì bón phân lân cũng nhiều, đó là một trong những yếu tố làm tăng hấp thu Cadimi lên cây.

TS Viễn cho biết, nhiều người dùng thực vật họ cải như cải xanh, cải xoong trồng trên đất để loại Cadimi ra khỏi đất vì cây họ cải hấp thu Cadimi.

Các chuyên gia, nhà khoa học cùng cho rằng, ngoài nguồn đất trồng thì cơ bản vẫn là cách chăm sóc sẽ quyết định lượng tồn dư Cadimi. Do đó, nhà vườn nên khảo sát xem hàm lượng Cadimi trong đất, trong quả là bao nhiêu để lựa chọn loại phân bón cho hiệu quả, làm sao kiểm soát dưới 0,5mg theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Cùng là phân lân, nhưng có loại càng bón nhiều thì càng tích tụ Cadimi và làm chua đất, để tránh việc này thì nhà vườn nên dùng một số loại lân có mức độ tinh chế cao. Việc này cũng được GS.TS Trần Văn Hâu giới thiệu cụ thể đến các nông hộ tại hội thảo.

Đặc biệt là mới đây (ngày 30-6-2025), Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có Quyết định 1899 về ban hành quy trình canh tác sầu riêng bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó có lưu ý về phân bón thì Cục khuyến nghị nên sử dụng loại gì, hàm lượng bao nhiêu là phù hợp với sản phẩm sầu riêng để đảm bảo phát triển bền vững ngành hàng này.