CLB Manchester United 'tống khứ' Garnacho là cần thiết 06/06/2025 14:01

CLB Manchester United kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-2025 ở vị trí thứ 15, lần thứ hai trong vòng 35 năm không giành quyền tham dự cúp châu Âu. Trận thua Spurs ở chung kết Europa League không chỉ đánh dấu kết thúc tồi tệ cho mùa giải mà còn làm bùng nổ mâu thuẫn nội bộ giữa Garnacho và HLV Ruben Amorim.

Dù chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong 20 phút cuối, Garnacho vẫn không giấu được sự bực tức, công khai bày tỏ sự thất vọng và mô tả mùa giải là “quá tệ”. Hành vi này khiến HLV Amorim nổi giận. Ông thậm chí đã cảnh cáo Garnacho trước mặt toàn đội rằng: “Cậu nên cầu nguyện để có thể tìm được đội bóng mới”.

Tương lai của cầu thủ người Argentina tại Old Trafford gần như đã khép lại. Dù vậy, chỉ vài giờ sau trận đấu cuối cùng của mùa giải, Garnacho vẫn tham gia tour du đấu châu Á cùng đội bóng. Trong chuyến đi, anh còn bị cuốn vào một vụ tranh cãi với cổ động viên và tiếp tục thể hiện sự bất mãn khi đăng tải lên Instagram dòng trạng thái thể hiện sự “nhẹ nhõm” vì tour du đấu đã kết thúc.

Garnacho tự thu hẹp cơ hội ở lại sân Old Trafford. Ảnh: EPA.

Trước tình hình đó, cựu thủ môn Ben Foster đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm trên sóng talkSPORT, cho rằng việc CLB Manchester United “tống khứ” Garnacho là điều cần thiết: “Nếu tôi là HLV, tôi sẽ hành xử giống Amorim – tôi chỉ muốn những cầu thủ có tinh thần tập thể, trung thực và chăm chỉ. Tôi không cảm nhận được điều đó ở Garnacho, và một vài cầu thủ khác”.

Foster nhấn mạnh sự khác biệt rõ rệt giữa Garnacho và những cầu thủ như Brennan Johnson – người đã có một màn phỏng vấn đầy chân thành sau trận chung kết: “Tóc cậu ấy rối bù như ba tháng không cắt, nhưng phong thái thì tuyệt vời. Nhưng Brennan Johnson là một chàng trai tử tế, chăm chỉ, luôn hết mình vì đội bóng. Còn Garnacho? Vừa cắt tóc, nhuộm vàng sẵn sàng cho trận chung kết với CLB Manchester United. Khi trận đấu kết thúc, cậu ta chỉ ngồi lặng lẽ trên sân, cau có, không hề động viên đồng đội”.

Mọi chuyện càng thêm căng thẳng khi anh trai kiêm người đại diện của Garnacho đăng đàn cho rằng cầu thủ này đã bị HLV Amorim “ném ra ngoài đường” một cách oan ức. Sau đó, Garnacho bị loại khỏi danh sách thi đấu trận cuối mùa gặp Aston Villa. Bạn gái của Garnacho cũng làm dấy lên nghi ngờ về tương lai khi đăng ảnh áo đấu trẻ em kèm dòng chữ “trận cuối” cùng biểu tượng trái tim và khuôn mặt rưng rưng.

CLB Manchester United mạnh tay thanh lý cầu thủ, bao gồm ngôi sao người Argentina. Ảnh: EPA.

Với việc Garnacho trưởng thành từ lò đào tạo MU, một thương vụ bán anh sẽ mang lại lợi nhuận thuần theo quy định tài chính công bằng. Do đó, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẵn sàng lắng nghe các đề nghị nhằm gây quỹ tái cấu trúc đội hình. Cùng lúc, CLB Manchester United đã hoàn tất bản hợp đồng đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa hè – chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng. Họ cũng đang theo đuổi Bryan Mbeumo của Brentford và đã gửi đề nghị mở đầu trị giá 55 triệu bảng.

Bên cạnh Garnacho, đội chủ sân Old Trafford cũng sẵn sàng đẩy đi hàng loạt cái tên lớn khác để tái thiết đội hình dưới thời HLV Amorim. Marcus Rashford và Jadon Sancho – hai cầu thủ hưởng lương lên tới 300.000 bảng/tuần – đang được rao bán. Kobbie Mainoo, Antony và cả thủ môn Andre Onana cũng có khả năng chia tay sân Old Trafford. Trong khi đó, tiền đạo Rasmus Hojlund có thể được bán với mức phí thấp hơn so với giá trị chuyển nhượng ban đầu.

Viễn cảnh CLB Manchester United thay máu toàn diện đang dần trở thành hiện thực – và Alejandro Garnacho là một trong những cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay.