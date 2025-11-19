Clip: Hàng trăm con cá tràn khỏi hồ chứa, người dân 'liều mình' lao ra bắt 19/11/2025 10:09

(PLO)- Nước tràn khỏi hồ cuốn theo hàng trăm con cá đủ loại, người dân thấy vậy mang vợt ra bắt.

Mưa lớn khiến nước hồ Liệt Sơn (phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) dâng cao, chảy mạnh qua bờ tràn và kéo theo hàng trăm con cá thoát ra ngoài. Dưới chân tràn, nhiều người dân bất chấp dòng nước xiết, đứng chờ để vợt cá, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Video người dân bắt cá tràn từ hồ Liệt Sơn ra.

Ngày 19-11, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh cá theo dòng nước tràn khỏi hồ Liệt Sơn. Phía dưới bờ tràn, nhiều người tay cầm vợt, đứng sát mép nước để “gom cá”.

Cá tràn từ bờ hồ Liệt Sơn ra ngoài.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã thu hút gần một triệu lượt xem, gây nhiều ý kiến trái chiều. Người thì thích thú vì cảnh “bắt cá dễ như chơi” nhưng cũng có người lo ngại rủi ro khi dòng nước chảy xiết.

Hình ảnh người dân lao ra vớt cá được ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo bà Cao Mỹ Ngọc (người ghi hình), sự việc xảy ra khoảng 12 giờ ngày 17-11. Mưa lớn liên tục khiến mực nước hồ dâng cao, tràn qua bờ và cuốn theo đàn cá, chủ yếu là cá mè, cá trôi.

“Lượng nước chảy qua tràn tuy không lớn nhưng rất xiết. Khu vực cuối tràn lại là đoạn nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn” - bà Ngọc nói.

Người dân liều mình đi ra giữa dòng nước xiết.

Ông Hà Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết mưa lớn khiến nước đổ về hồ tăng nhanh, dẫn đến nước tràn qua bờ. Người dân sống gần hồ biết mỗi khi tràn nước sẽ có cá thoát ra nên thường đứng chờ để bắt.

“Chúng tôi phối hợp với địa phương thường xuyên tuyên truyền nhưng một số người vẫn bất chấp nguy hiểm. Hiện cũng không có chế tài nào để ngăn cấm” - ông Vinh nói.

Hồ chứa Liệt Sơn có diện tích lưu vực gần 37 km², cung cấp nước tưới cho khoảng 2.500 ha lúa và hoa màu khu vực phía Nam tỉnh Quảng Ngãi.