Cô gái trẻ quay xe để bỏ trốn rồi bật khóc khi gặp CSGT 26/11/2025 11:08

(PLO)- Khi thấy lực lượng CSGT đang đo nồng độ cồn, cô gái trẻ quay xe để bỏ trốn nhưng bị giữ lại.

Đêm 25-11, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an phường Bến Cát tuần tra kiểm soát đo nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc phường Bến Cát.

Quay xe khi thấy CSGT

Tại ngã tư quốc lộ 13 giao với đường D1 tổ tuần tra đã lập chốt để đo nồng độ cồn.

Theo ghi nhận, tổ tuần tra đã đo nồng độ cồn đối với tất cả những người điều khiển phương tiện. Chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện một số trường hợp có vi phạm về nồng độ cồn.

Trạm CSGT quốc lộ 13 tuần tra, kiểm soát đo nồng độ cồn trên địa bàn phường Bến Cát. Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, một cô gái trẻ điều khiển xe máy chở theo bạn phía sau đã quay xe định bỏ trốn khi thấy lực lượng CSGT đang đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT đã kịp thời giữ lại để đo nồng độ cồn. Lúc này cô gái bật khóc vì sợ phải đo nồng độ cồn.

Khi đo nồng độ cồn, cô gái có mức vi phạm ở mức thấp 0,103 miligam/1 lít khí thở.

Cô gái trẻ quay xe khi gặp lực lượng CSGT đang đo nồng độ cồn. Ảnh: LÊ ÁNH

Cô gái cho biết đang dự sinh nhật một người bạn. Khi mới uống một ly bia thì một người bạn nhờ đón đến dự sinh nhật cùng.

“Khi em thấy CSGT em sợ quá nên quay đầu xe”, cô gái phân trần.

Một trường hợp khác, nam thanh niên ngay lập tức điều khiển xe máy lủi vào cửa hàng bên đường khi thấy chốt đo nồng độ cồn.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT mời người này ra đo nồng độ cồn. Khi đo nồng độ cồn, phát hiện nam thanh niên có nồng độ cồn rất cao, 0,925 miligam/1 lít khí thở.

CSGT lập biên bản nhiều lỗi vi phạm

Trong thời gian đo nồng độ cồn, lực lượng CSGT cũng phát hiện một số lỗi vi phạm khác như: Không bật đèn chiếu sáng, không gương chiếu hậu, thay đổi kết cấu xe…Tất cả các hành vi vi phạm đều được lực lượng CSGT lập biên bản xử lý nghiêm.

Một nam thanh niên bỏ chạy khi gặp lực lượng CSGT đo nồng độ cồn. Ảnh: LÊ ÁNH

Đến khoảng 20 giờ 30, một nam thanh niên đi xe máy cách chốt đo nồng độ cồn khoảng 20 m thì bất ngờ lao xe lên vỉa hè bỏ chạy.

Mặc dù lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe nhưng nam thanh niên ngoan cố phóng xe bỏ trốn.

Tất cả các trường hợp vi phạm bị lập biên bản để xử lý. Ảnh: LÊ ÁNH

Do nam thanh niên bỏ chạy với tốc độ cao nên lực lượng CSGT đã không truy đuổi để đảm bảo an toàn cho người này.

Bên cạnh đó, một số trường hợp khi thấy CSGT đo nồng độ cồn đã quay đầu từ xa, một số khác bị CSGT phát hiện và kịp thời giữ lại đo nồng độ cồn.