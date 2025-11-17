Có thu nhập tăng thêm, cán bộ TP.HCM yên tâm công tác 17/11/2025 06:30

(PLO)- Việc triển khai các quy định về đánh giá, phân loại để hưởng thu nhập tăng thêm khoa học, khách quan đã tạo động lực to lớn, củng cố niềm tin và khích lệ đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, sau hơn hai năm thực hiện đã mang lại nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội của TP trước thời điểm sáp nhập (NQ98).

Đáng chú ý, cơ chế chi thu nhập tăng thêm được triển khai theo NQ98 đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy cải cách chế độ công vụ, công chức, tạo động lực tinh thần to lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) TP.HCM nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị Phan Trung Bảo Ngọc (bên trái), công chức bộ phận tiếp công dân phường Bình Tân, TP.HCM, cho biết nhờ thu nhập tăng thêm, chị có điều kiện đầu tư trở lại cho chính mình để phục vụ người dân tốt hơn. Ảnh: LÊ THOA

Học thạc sĩ, văn bằng 2… nhờ thu nhập tăng thêm

Một sáng cuối tháng 10, trong căn phòng nhỏ, chị Phan Trung Bảo Ngọc, công chức bộ phận tiếp công dân phường Bình Tân, tiếp công dân, xử lý hồ sơ thuần thục, nhanh nhẹn.

Chị kể từ năm 2019 đến nay, trừ hai lần nghỉ thai sản và điều trị bệnh, quý nào chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được nhận thu nhập tăng thêm. “Khoản thu nhập này không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là sự ghi nhận công sức và nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức chúng tôi” - chị nói.

Theo chị Ngọc, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc nhiều hơn, cách thức làm việc cũng thay đổi, chị phải tự thích nghi, tìm hiểu và ứng dụng thêm các công cụ AI để tra cứu, xử lý hồ sơ nhanh, chính xác hơn.

“Công việc được đánh giá hằng tuần thay vì hằng tháng, áp lực nhiều hơn nhưng tôi thấy đó là động lực để bản thân cố gắng” - chị Ngọc chia sẻ và cho biết nhờ khoản thu nhập tăng thêm, ngoài trang trải cuộc sống, chị dùng để học thạc sĩ, tham gia các khóa học về AI, kỹ năng số… phục vụ trở lại cho công việc.

Cô Trương Vĩnh Bảo Thy, giáo viên môn lịch sử - địa lý Trường THCS Tân Tạo, học văn bằng 2 và cao học nhờ thu nhập tăng thêm. Ảnh: LÊ THOA

Cô Trương Vĩnh Bảo Thy, giáo viên môn lịch sử - địa lý Trường THCS Tân Tạo (phường Bình Tân), chia sẻ chính sách thu nhập tăng thêm không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn là sự khích lệ tinh thần rất lớn. “Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, tích cực tham gia phong trào của trường và của ngành” - cô Thy nói.

Theo cô, khi đời sống được cải thiện, giáo viên có điều kiện toàn tâm cho chuyên môn, yên tâm sáng tạo và đầu tư vào tri thức mới. “Vợ chồng tôi đều là giáo viên, trước đây đồng lương chỉ vừa đủ lo cho hai con nhỏ, mọi dự định học nâng cao đều phải tạm gác lại. Từ khi có khoản thu nhập tăng thêm, tôi mạnh dạn học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh và đang học cao học để mở rộng chuyên môn, phục vụ tốt hơn cho công việc giảng dạy” - cô Thy chia sẻ.

Nhớ lại lần đầu nhận khoản thu nhập tăng thêm, cô Thy nói đó là một cảm xúc khó quên. “Khi ấy tôi mới ra trường, mức lương còn thấp, lại đang mang thai bé thứ hai. Nhận được khoản thu nhập tăng thêm, tôi thật sự vui và nhẹ nhõm, cảm giác như được tiếp thêm động lực để yên tâm gắn bó với nghề, vượt qua gánh nặng cơm áo thường nhật” - cô xúc động.

Khẩn trương áp dụng cho TP.HCM sau sáp nhập

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết NQ08/2023/NQ-HĐND của HĐND TP về quy định chi thu nhập tăng thêm theo NQ98 đã được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy công tác cải cách chế độ công vụ, công chức tại TP.HCM.

Bà Hiền cho rằng việc ban hành và triển khai các quy định đánh giá, phân loại để hưởng thu nhập tăng thêm một cách khoa học, khách quan đã tạo động lực to lớn, củng cố niềm tin và khích lệ đội ngũ cán bộ nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng số tiền chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ thuộc phạm vi quản lý của TP trong giai đoạn 2023-2025 lần lượt là 8.135 tỉ đồng cho năm 2023; 12.848 tỉ đồng cho năm 2024 và 7.837 tỉ đồng cho sáu tháng đầu năm 2025.

“Chính nhờ cơ chế này, nhiều cơ quan, đơn vị của TP đã có chuyển biến rõ nét về tinh thần làm việc và hiệu quả phục vụ” - bà Hiền nhấn mạnh và nói điều này được phản ánh qua những con số.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Cụ thể, năm 2024, tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ở cấp sở, ngành đạt 99,84%, cấp huyện đạt 99,48%, cấp xã đạt 99,95%. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 83,85%, tăng 2,07% so với năm 2023, giúp TP tăng bảy bậc, xếp 29/63 tỉnh, TP trong cả nước… Cùng với đó, nhiều sáng kiến cải cách hành chính, chuyển đổi số trong nội bộ cơ quan đã được triển khai mạnh mẽ từ chính đội ngũ công chức cơ sở.

Theo bà Hiền, sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành NQ27/2025/NQ-HĐND về chi thu nhập tăng thêm theo NQ98, áp dụng trên toàn bộ địa bàn TP.HCM mới.

“Chúng tôi khẩn trương thực hiện ngay nhằm đảm bảo phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy mới, khích lệ đội ngũ cán bộ an tâm công tác, phát huy tinh thần cống hiến, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp” - bà Hiền chia sẻ.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng nhìn nhận, việc khẩn trương áp dụng cơ chế chi thu nhập tăng thêm sau sáp nhập cũng đòi hỏi đội ngũ phải nỗ lực gấp nhiều lần, vừa kiến tạo vừa phục vụ người dân tốt hơn. Thực tế, sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng mạnh, phạm vi quản lý mở rộng, yêu cầu phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực, đa địa bàn ngày càng cao. Vì vậy, mỗi cá nhân phải nhanh chóng thích ứng với mô hình quản lý số, hành chính điện tử và cơ chế chính quyền đô thị hai cấp đang được triển khai đồng bộ.

Hiện nay, trung bình mỗi công chức cấp xã, phường phải kiêm nhiệm từ bốn đến chín nhóm nhiệm vụ. Qua rà soát, có 859 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp xã và 949 nhiệm vụ cho cấp TP. Những con số này phản ánh rõ cường độ lao động, trách nhiệm và áp lực công việc của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn TP vừa mở rộng, vừa chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng hiện đại, hiệu quả.