Coi giải phóng mặt bằng là 'sứ mệnh' phát triển Đồng Nai lên thành phố 11/04/2026 16:20

(PLO)- Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, công tác giải phóng mặt bằng không chỉ là nhiệm vụ mà còn là “sứ mệnh” phục vụ mục tiêu phát triển lên thành phố Đồng Nai.

Ngày 11-4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai các công tác trọng tâm năm 2026.

Trung tâm Phát triển quỹ đất được UBND tỉnh giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như: tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án lớn; quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm thông tin về tiến độ các dự án trọng điểm. Đối với dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị, thương mại dịch vụ, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường và quyết định thu hồi đất đối với 67 công ty (diện tích 235 ha), tổng số tiền 3.926 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 100%. Trong đó, việc bàn giao mặt bằng sạch đã thực hiện được hơn 190 ha.

Với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (thành phần 1), tổng diện tích thu hồi là 59,5 ha của 1.514 hộ dân tại phường Tam Phước và Phước Tân. Đơn vị đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư thi công trong tháng 4-2025.

Dự án hạ tầng khu công nghiệp Sông Nhạn - Xuân Quế và khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (tổng diện tích 2.000 ha) đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hơn 90% phần đất của Tổng công ty Cao su Đồng Nai. Phần diện tích còn lại dự kiến hoàn thành trong quý II-2026.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Nguyễn Cao Tài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VŨ Hội

Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, theo kế hoạch năm 2026, Trung tâm phối hợp các đơn vị tổ chức đấu giá 73 khu đất với diện tích khoảng 324,5 ha để tạo nguồn thu ngân sách.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Nguyễn Cao Tài nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh. Đồng Nai đang huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

"Công tác giải phóng mặt bằng giữ vai trò then chốt, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm để đáp ứng các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương", ông Nguyễn Cao Tài khẳng định.

Giám đốc Trung tâm nhận định thời gian tới là giai đoạn “tăng tốc” quyết định, đòi hỏi toàn hệ thống phải hành động quyết liệt, coi giải phóng mặt bằng là “sứ mệnh” phục vụ mục tiêu chung của tỉnh.