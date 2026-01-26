Con tê tê lạc vào vườn, người dân mang tới công an giao nộp 26/01/2026 09:55

(PLO)- Phát hiện một cá thể tê tê lạc vào vườn nhà, người dân ở Đắk Lắk đến công an giao nộp.

Ngày 26-1, thông tin từ Công an xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm do một người dân trên địa bàn giao nộp.

Trước đó, khoảng 5 giờ 20 ngày 22-1, ông Y Diêm Hlong (46 tuổi, ngụ xã Đắk Liêng) phát hiện một cá thể tê tê nằm ở hàng rào trong vườn nhà.

Biết đây là loài vật quý hiếm, ông Y Diêm Hlong đem vào nhà để bảo vệ, tránh trường hợp tê tê tiếp tục đi lạc.

Sau đó, ông Y Diêm Hlong đã tự nguyện mang cá thể tê tê nói trên đến Công an xã Đắk Liêng giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Đắk Liêng phối hợp với lực lượng kiểm lâm, xác định cá thể tê tê do ông Y Diêm Hlong giao nộp là tê tê Java, có tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB, trọng lượng 2,2 kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê không bị thương, khả năng vận động tốt, thể trạng khỏe mạnh.

Công an xã Đắk Liêng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk và các đơn vị liên quan đã lập biên bản, thực hiện các thủ tục bàn giao để tổ chức thả về môi trường tự nhiên.