Công an bắt nhóm thiếu niên trộm nhiều xe máy 07/11/2025 16:53

(PLO)- Từ chiếc xe máy bỏ lại hiện trường vụ gây rối trật tự công cộng, Công an TP Đà Nẵng lần ra nhóm thiếu niên chuyên trộm xe máy.

Ngày 7-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP đã mở rộng điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh).

Lần theo dấu vết chiếc xe máy hiệu Wave không gắn biển số bị bỏ lại tại hiện trường, Phòng CSHS đã làm rõ một nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp tài sản với nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Nhóm thiếu niên chuyên trộm cắp xe máy. Ảnh: CA

Qua xác minh, cơ quan công an xác định Hồ Huy Thạnh (16 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Võ Lê Nhật Duy (14 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) là những người điều khiển chiếc xe nói trên.

Do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác và bị truy đuổi, Thạnh và Duy đã bỏ lại xe tại hiện trường. Tại cơ quan công an, Thạnh và Duy khai nhận chiếc xe là do trộm cắp được.

Từ lời khai này, Phòng CSHS tiếp tục truy xét, bắt giữ thêm bảy người khác trong nhóm chuyên trộm cắp tài sản. Những người bị bắt giữ đều từ 14 - 16 tuổi, ngụ các phường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Nhóm này khai nhận, từ ngày 15-10 đến 3-11 đã thực hiện một vụ trộm cắp số tiền 11 triệu đồng và chín vụ trộm cắp xe máy.

Trong đó có Lê Hoàng Gia Bảo và Ngô Thanh Phương là bị can trong một vụ án trộm cắp tài sản khác do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý, đã có lệnh bắt bị can để tạm giam từ ngày 30-9.

Phòng CSHS đã bàn giao Bảo và Phương để thực hiện lệnh theo quy định.

Những người còn lại gồm LPCK, LVAD, HVT, TAH, NTT và VLND do chưa đủ 15 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được bàn giao cho công an địa phương để lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường.

Phòng CSHS đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc khác có liên quan đến nhóm thiếu niên này.