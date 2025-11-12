Công an Đồng Nai truy đuổi hơn 5km bắt 2 kẻ trộm xe máy từ Lâm Đồng 12/11/2025 18:14

(PLO)- Phát hiện hai nghi phạm trộm xe máy, lực lượng công an đã nhanh chóng truy đuổi hơn 5 km và vây bắt, khống chế được cả hai cùng tang vật.

Trưa 10-11, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng về việc có nghi phạm trộm xe Wave Alpha đang di chuyển theo hướng Quốc lộ 14 (xã Bù Đăng).

Nhận được thông tin, công an xã chốt chặn tuyến đường này thì phát hiện hai nghi phạm nên lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên hai người liền tăng ga bỏ chạy và liên tục lạng lách, chống trả.

Chạy hơn 5 km, biết khó chạy thoát nên hai nghi phạm bỏ xe để lẩn trốn.

Công an khống chế nghi phạm.

Lực lượng Công an đã tổ chức bao vây, truy tìm nhiều giờ, bắt giữ cả hai cùng tang vật, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại công an, nghi phạm được xác định là Lê Văn Hậu (45 tuổi) và Trịnh Văn Chiêm (44 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng). Qua test nhanh, Hậu và Chiêm đều dương tính với ma túy đá. Riêng Hậu có 6 tiền án, trong đó 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.