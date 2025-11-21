Công an lên tiếng về thông tin 10 người chết do dính axit khi lặn vớt tôm hùm 21/11/2025 13:46

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk xác định thông tin trên mạng xã hội có nội dung 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm là tin giả.

Ngày 21-11, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, thông tin 10 người chết do dính axít khi lặn vớt tôm hùm ở phường Sông Cầu là tin giả.

Công an phường Sông Cầu bác bỏ thông tin sai sự thật. Ảnh: C.A

Hiện công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, xử lý những người đăng tin giả, gây hoang mang dư luận.

Cùng ngày, ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết đã chỉ đạo công an phường phát đi bản tin, thông báo để người dân không hoang mang trước thông tin giả.

Theo ông Thạch, trên địa bàn không có vụ việc chết người do lặn vớt tôm hùm, bị dính axít như một số tài khoản mạng xã hội đăng tải.

“Hiện công an phường Sông Cầu đã đăng tải bản tin bác bỏ thông tin sai sự thật”, ông Thạch nói.

Rất nhiều tôm hùm ở Đắk Lắk chết do mưa lũ. Ảnh: C.N

Trước đó, hôm 20-11, khoảng 100 can axít sunfuric (mỗi can 20 lít) của một nhà máy trên địa bàn xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng đã phát đi cảnh báo, khuyến cáo người dân khi phát hiện các can nhựa màu xanh hoặc xám, không tự ý mở ra sử dụng.