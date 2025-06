Công an tỉnh Quảng Ninh công bố thành lập 54 công an cấp xã 29/06/2025 17:40

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ninh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 54 Công an xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và điều động các trưởng Công an ở cấp này.

Chiều 29-6, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Quảng Ninh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 54 Công an xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cùng với đó, công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bố trí trưởng và phó trưởng Công an các xã, phường, đặc khu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Trần Văn Phúc (giữa) trao quyết định cho các cán bộ giữ vị trí Trưởng, phó công an các xã, phường, đặc khu. Ảnh: CAQN

Trong số các cán bộ được điều động, bố trí làm Trưởng Công an, Phó trưởng Công an các xã, phường, đặc khu, có những cán bộ là lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội hoặc giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã hiện hữu.

Đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, kinh nghiệm phong phú, được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, lựa chọn để giao phó trọng trách trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện, đề nghị các cán bộ được điều động, bố trí tại công an các xã, phường, đặc khu nhanh chóng tiếp cận công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu đi đầu trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm không gián đoạn công việc khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới.