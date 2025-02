Công an TP Đà Nẵng công bố 6 lãnh đạo cấp phòng mới sau khi bỏ cấp quận, huyện 28/02/2025 16:02

Chiều 28-2, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ sau khi thực hiện giải thể công an cấp quận, huyện và trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho hai cán bộ lãnh đạo cấp phòng.

Theo đó, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-3.

Thượng tá Nguyễn Chính, Phó trưởng Phòng Tham mưu nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1-4.

Hai cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau khi giải thể công an cấp quận, huyện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Công an TP Đà Nẵng điều động cán bộ giữ chức vụ Trưởng, Phó phòng thuộc Công an TP Đà Nẵng như sau:

Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Hải Châu giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế. Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an quận Sơn Trà giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an TP.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chúc mừng sáu cán bộ nhận quyết định điều động. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Công an quận Thanh Khê giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông. Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh kinh tế.

Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự. Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hoà Vang giữ chức vụ Phó Phòng Tổ chức cán bộ.

Trước đó, ngày 27-2, Công an TP Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an giải thể bảy đơn vị công an cấp quận, huyện (trừ đồn công an) trực thuộc Công an TP Đà Nẵng từ ngày 1-3.

Để duy trì, bảo đảm không làm gián đoạn, ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ban hành nghị quyết, quyết định quy định tạm thời về địa điểm, phạm vi, bố trí lực lượng và phân công nhiệm vụ tại bốn địa bàn khu vực không theo địa giới hành chính.

Cụ thể, địa bàn khu vực một (quận Hải Châu) quản lý chín phường gồm: quận Hải Châu, Thuận Phước, Thanh Bình, Phước Ninh, Thạch Thang, Bình Thuận, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây.

Địa bàn khu vực hai là quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn sẽ quản lý 10 phường gồm: phường An Hải Nam, An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ, Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, Hòa Quý.

Địa bàn khu vực ba gồm: quận Cẩm Lệ và Thanh Khê quản lý 12 cấp xã, phường gồm: Hòa Phát, Hòa An, Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân, Khuê Trung, An Khê, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Xuân Hà, Chính Gián, Thạc Gián.

Địa bàn khu vực bốn gồm: quận Liên Chiểu và Hòa Vang sẽ quản lý 16 cấp xã, phường gồm Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Bắc.