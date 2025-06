Công an TP Hải Phòng sau sáp nhập có 7 phó giám đốc 29/06/2025 20:30

(PLO)- Công an TP Hải Phòng sau sáp nhập có 7 phó giám đốc gồm 3 phó giám đốc của Công an TP Hải Phòng trước sáp nhập và 4 phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chuyển sang.

Chiều 29-6, Công an TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về tổ chức, cán bộ.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (phải) và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng (trái) tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau sáp nhập. Ảnh: CAHP

Tại buổi lễ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công an tỉnh Hải Dương và các tổ chức trực thuộc vào Công an TP Hải Phòng; thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bố trí Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trước khi sáp nhập giữ chức Giám đốc Công an TP Hải Phòng khi sáp nhập.

Cùng với đó, công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 7 cán bộ gồm: Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Đại tá Phạm Chí Hiếu, Đại tá Lê Đức Thành, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Đại tá Phạm Viết Dũng, Đại tá Bùi Trung Thành, Đại tá Lê Trung Sơn bố trí giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng khi sáp nhập.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng và Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa chúc mừng các Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ảnh: CAHP

Dịp này, địa phương cũng thực hiện công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an cấp xã tại TP Hải Phòng.

Theo đó, Công an TP Hải Phòng có 114 đơn vị công an cấp xã (trong đó có 45 công an phường, 67 công an xã, 2 công an đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vỹ).

Cùng với đó thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hải Phòng bố trí 29 người giữ chức vụ Trưởng phòng nghiệp vụ Công an TP, 195 người giữ chức vụ Phó trưởng phòng nghiệp vụ CATP, 160 người giữ chức vụ Đội trưởng, 500 người giữ chức vụ Phó Đội trưởng, 114 Trưởng Công an cấp xã, 4 Trưởng Đồn, 12 Phó trưởng Đồn trên địa bàn TP.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị lực lượng Công an TP cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, nhạy bén trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Châu bày tỏ mong muốn lực lượng công an TP phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng đội ngũ đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, vì nhân dân phục vụ, tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Bình, tân Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, sự kiện sáp nhập tỉnh Hải Dương vào TP Hải Phòng là một sự kiện lịch sử, là cuộc cách mạng về tổ chức, tư duy, tầm nhìn, khát vọng, tạo ra cơ hội mới cho tương lai phát triển bền vững của TP Hải Phòng.

Đại tá Bùi Quang Bình, tân Giám đốc Công an TP Hải Phòng (mới) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHP

Nhận nhiệm vụ mới trong bối cảnh mới, tình hình mới, tân Giám đốc Công an TP Hải Phòng nguyện tận tâm, tận lực, tận trí, hết lòng hết sức phục vụ Đảng bộ và Nhân dân TP, quyết tâm cùng toàn lực lượng Công an TP Hải Phòng tham mưu và trực tiếp thực hiện bằng được mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm khi về thăm TP Hải Phòng.

Đó là phấn đấu xây dựng TP Hải Phòng ngang tầm với các TP tiêu biểu của châu Á, là TP cảng quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.