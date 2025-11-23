Công an TP.HCM điều hơn 500 cán bộ chiến sĩ chi viện các tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt 23/11/2025 20:35

(PLO)- Hơn 500 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Công an TP.HCM đã lên đường xuyên đêm đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai… hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ lớn.

Ngày 23-11, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, hơn 500 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH đã được điều động hỗ trợ các tỉnh vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Lực lượng cơ động, CSGT... chi viện ngay trong đêm

Từ tối 22-11, sáu trung đội Cảnh sát cơ động với 200 cán bộ chiến sĩ đã xuất phát từ TP.HCM, vượt quãng đường hơn 400 cây số để đến Khánh Hòa ngay trong rạng sáng.

Lực lượng Công an TP.HCM đã được điều động hỗ trợ các tỉnh vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Ảnh: CA

Tại đây, đơn vị phối hợp cùng 60 cán bộ chiến sĩ Công an Khánh Hòa và Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, tổ chức thành nhiều tổ đội dọn dẹp bùn đất, thu gom rác, khơi thông dòng chảy tại các phường Tây Nha Trang, xã Diên Lạc, Diên Điền.

Cùng thời điểm, hơn 100 cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP.HCM cơ động đến khu vực Gia Lai (địa bàn thuộc TP Quy Nhơn, Bình Định cũ). Vừa đặt chân xuống địa bàn, các tổ công tác lập tức phối hợp cùng Công an địa phương hỗ trợ hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn.

Lực lượng Công an TP.HCM dọn dẹp bùn đất trong trường mầm non bị ngập do lũ. Ảnh: CA

Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng CSGT, lực lượng được biên chế thành hai trung đội, mỗi trung đội khoảng 50 cán bộ chiến sĩ.

Tại khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn nơi bị ngập sâu hơn hai mét suốt nhiều ngày khiến bùn sình, rác thải và cành cây đổ phủ kín lối đi. Chỉ trong chưa tới một giờ đồng hồ, lực lượng CSGT đã thu dọn hơn một tấn bùn đất và rác, trả lại mặt bằng cho bệnh viện, hỗ trợ vận chuyển thuốc men, trang thiết bị y tế trở lại khu vực an toàn để sớm tái hoạt động.

Các cán bộ Phòng CSGT Công an TP.HCM dọn dẹp bùn đất trên đường. Ảnh: CA

Dù trời tiếp tục mưa lớn, việc khắc phục hậu quả vẫn được triển khai liên tục. Người dân phường Quy Nhơn Bắc bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM làm việc xuyên trưa, dù trước đó phải di chuyển hơn 13 giờ liên tục từ TP.HCM.

Tại các vùng lũ hiện tại còn rất nhiều khó khăn do bùn đất theo nước tràn vào trường học, trụ sở UBND. Ảnh: CA

Lực lượng PCCC&CNCH hỗ trợ người dân ổn định sinh hoạt

Sáng 23-11, 200 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 30 phương tiện chuyên dụng tiếp tục được điều động lên đường chi viện Đắk Lắk (khu vực thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Việc dọn dẹp bùn đất được lực lượng Công an TP.HCM thực hiện ở vùng lũ. Ảnh: CA

Đoàn mang theo đầy đủ phương tiện cứu nạn hiện đại như xe chữa cháy, xe chỉ huy, xe bồn tiếp nước, cùng drone, flycam, áo phao và các thiết bị cứu hộ.

Lực lượng được chia thành bốn tổ công tác, triển khai ngay đến các xã trên địa bàn. Mũi nào đến nơi cũng nhanh chóng phối hợp với Công an Đắk Lắk và quân sự địa phương dọn dẹp lớp bùn đất dày đặc tại trường học, nhà trẻ, trụ sở UBND.

Chỉ trong chưa tới một giờ đồng hồ, lực lượng CSGT đã thu dọn hơn một tấn bùn đất và rác. Ảnh: CA

Tính đến cuối ngày 23-11, lực lượng đã hỗ trợ vệ sinh, khử khuẩn tại 33 điểm trường và cơ sở giáo dục nhằm sớm đưa học sinh trở lại lớp.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM xịt rửa các lối đi tại trường học, trụ sở cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng do lũ. Ảnh: CA

Bên cạnh công tác chuyên môn, lực lượng PCCC còn trực tiếp chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập sau lũ.

Công tác hậu cần được thực hiện chủ động, giúp các đơn vị duy trì cường độ làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết xấu.

Các cán bộ CSGT Công an TP.HCM tranh thủ uống nước nghỉ ngơi. Ảnh: CA

Trong quá trình tác nghiệp, nhiều hình ảnh đẹp về tình quân dân được ghi nhận. Khi dừng xe ăn tối, nhiều cán bộ chiến sĩ được người dân hỗ trợ suất ăn miễn phí như lời cảm ơn.

Đã có hơn 500 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Công an TP.HCM đã đến hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục thiệt hại sau lũ. Ảnh: CA

Có hộ dân còn gửi nhờ lực lượng mang những thùng mì tôm, vài bộ quần áo khô đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng hơn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái.