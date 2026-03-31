Công an TP.HCM truy tìm 8 xe điện bị tẩu tán trong vụ án hình sự 31/03/2026 11:13

(PLO)- Sau khi chiếm đoạt tài sản của bị hại, các đối tượng đã tiêu thụ 8 xe điện loại 4 bánh chuyên dùng chạy trong nội khu.

Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2024 trên địa bàn. Đồng thời, công an phát thông báo truy tìm tang vật là 8 xe điện đã bị các đối tượng tẩu tán.

Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm tang vật là 8 xe điện. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, sau khi chiếm đoạt tài sản của bị hại, các đối tượng đã tiêu thụ 8 xe điện loại 4 bánh chạy trong nội khu, không tham gia giao thông. Các phương tiện bị tẩu tán có đặc điểm cụ thể như sau:

Ba xe loại chở hàng gồm: Một xe tự đổ bánh lốp, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A2.L, số khung: LTA0178355, số động cơ: 230802288 (màu sơn trắng); một xe tự đổ bánh lốp, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A2.L, số khung: LTA0176447, số động cơ: 230802278 (màu sơn trắng); một xe tự đổ bánh lốp, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A2.L, số khung: LTA0178528, số động cơ: 230802298 (màu sơn trắng).

Hai xe loại chở người 4 chỗ gồm: Một xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không tham gia giao thông, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A4, số khung: LTA0166946, số động cơ: 230802291 (màu sơn trắng); một xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không tham gia giao thông, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A4, số khung: LTA0168539, số động cơ: 230802219 (màu sơn trắng).

Ba xe loại chở người 8 chỗ gồm: Một xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không tham gia giao thông, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A8, số khung: LTA0174424, số động cơ: 231101871 (màu sơn trắng); một xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không tham gia giao thông, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A8, số khung: LTA0178344, số động cơ: 231101872 (màu sơn trắng); một xe chở người bốn bánh có gắn động cơ không tham gia giao thông, nhãn hiệu LVTONG, kiểu loại LT-A8, số khung: LTA0178126, số động cơ: 231101859 (màu sơn trắng).

8 xe điện 'biến mất' trong vụ án lạm dụng tín nhiệm tại TP.HCM. Ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các phương tiện nêu trên, liên hệ Đội Điều tra - Phòng PC01, Công an TP.HCM (địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM) hoặc điều tra viên Lâm Đạo Thái Dương (số điện thoại: 0987.118.147) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.