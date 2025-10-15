Công an TP.HCM xử lý triệt để tình trạng thuê villa, căn hộ để tổ chức sử dụng ma túy 15/10/2025 14:20

(PLO)- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM, yêu cầu kiên quyết xử lý triệt để tình trạng thuê biệt thự, căn hộ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 15-10, Công an TP.HCM cho biết Đoàn công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM do Đại tá Lưu Minh Hoàng, Trưởng phòng, làm trưởng đoàn vừa đến làm việc và kiểm tra công tác tại Cơ sở số 2 (địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời chỉ đạo sát sao công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn nằm xa trung tâm.

Đoàn công tác của PC04 Công an TP.HCM vừa có buổi làm việc và kiểm tra công tác tại Cơ sở số 2 (địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Ảnh: CA

Tại buổi làm việc, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc báo cáo tình hình triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2025, đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả phòng ngừa, quản lý địa bàn, kiểm soát người nghiện và xử lý các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Ban Chỉ huy Phòng PC04 chỉ đạo các tổ địa bàn phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã và các phòng chức năng của Công an TP.HCM trong việc xây dựng địa bàn không ma túy, quản lý an ninh trật tự, phấn đấu không để phát sinh điểm nóng.

Tang vật là súng đạn được Công an TP.HCM thu giữ của nhóm tội phạm thuê căn biệt thự ven sông Đồng Nai hồi tháng 10-2024. Ảnh: CA

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lưu Minh Hoàng yêu cầu Ban chỉ huy các đơn vị tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm, trong đó đặc biệt chú trọng siết chặt quản lý các cơ sở lưu trú cao cấp như biệt thự, villa, homestay, căn hộ – nơi các nhóm thanh thiếu niên và đối tượng tội phạm có thể lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Hoàng đề nghị các đơn vị nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đoàn kết, an tâm tư tưởng trong công tác; đồng thời tăng cường gắn bó với nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của người dân trong tố giác, cung cấp thông tin tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Lưu Minh Hoàng nhấn mạnh phương châm hành động “Nhanh – Mạnh – Chính xác”, truy quét tội phạm ma túy không có vùng cấm, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ TP.HCM và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.