Công an xã xuống đồng lội bùn, giúp dân gặt lúa chạy lũ 12/09/2025 09:12

(PLO)- Hàng chục chiến sĩ công an xã, an ninh cơ sở, đoàn viên ở Đắk Lắk cùng lội bùn, dò dẫm từng bước giữa ruộng ngập sâu để gặt lúa giúp dân.

Ngày 12-9, ông Nguyễn Minh Đông, Chủ tịch UBND xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an xã và lực lượng đoàn viên thanh niên đã giúp người dân trên địa bàn gặt lúa chạy lũ.

Các chiến sĩ công an xã cùng đoàn viên, dân quân tự vệ xuống đồng gặt lúa giúp dân. Ảnh: C.A

Theo ông Đông, do mưa lớn kéo dài, một số khu vực ruộng tại thôn Quỳnh Ngọc 2 bị ngập, ảnh hưởng đến diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch của bà con. Vì vậy, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Na và 20 đoàn viên thanh niên đã xuống ruộng gặt lúa, vận chuyển lúa lên bờ, bất chấp mực nước cao, di chuyển khó khăn.

“Hôm 11-9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, đoàn viên và lực lượng an ninh cơ sở đã lội bùn, giúp bà con gặt lúa, hạn chế phần nào thiệt hại”, ông Đông nói.

Công an cùng hỗ trợ người dân kéo lúa lên bờ. Ảnh: C.A

Chị Đặng Thanh Thuỷ, thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, cho biết hôm 11-9, nước dâng lên ngập đồng. Nhà neo người, chị Thủy không biết xoay xở ra sao.

“Lúa chín rộ thì bị mưa ngập úng cả cánh đồng. Gia đình tôi không kịp thu hoạch, tưởng chừng mất trắng. Rất may, các anh công an xã và đoàn viên đã kịp đến gặt lúa giúp”, chị Thủy nói.

Nhiều diện tích lúa đã được thu hoạch. Ảnh: C.A

Theo chị Thủy, từng bó lúa được gặt, từng bao thóc thu hoạch được các chiến sĩ công an mang từ ruộng sâu lên bờ không chỉ giúp bà con có được mùa màng no đủ, mà còn là hình ảnh đẹp, thắm thiết tình quân dân.