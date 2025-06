Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Đắk Lắk 30/06/2025 17:51

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk về tổ chức, cán bộ.

Ngày 30-6, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đơn vị đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk về tổ chức, cán bộ sau sáp nhập.

Trao các quyết định về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: AX

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng phòng Tổ chức- cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với sáu cán bộ giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, gồm Đại tá Trần Quang Hiếu, Đại tá Lê Hữu Tuấn, Đại tá Trần Bình Hưng, Đại tá Y San Adrơng, Đại tá Võ Duy Tuấn, Đại tá Nguyễn Khỏe.

Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm 29 cán bộ cấp trưởng phòng, 187 phó trưởng phòng.

Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh còn công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đối với 102 trưởng công an cấp xã, 510 phó trưởng công an cấp xã trên địa bàn.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu toàn lực lượng Công an tỉnh nói chung, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn quyết tâm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đồng sức, đồng lòng. Qua đó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.