Công dụng tuyệt vời của mầm bông cải xanh và cảnh báo nguy cơ khi dùng 09/11/2025 16:20

Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời khi ăn mầm bông cải xanh đối với sức khỏe.

Mầm bông cải xanh là thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, sulforaphane và chất xơ này giúp bảo vệ tim mạch, chống ung thư và cải thiện sức khỏe đường ruột. Ảnh: VERYWELLHEALTH.

Tính chất chống oxy hóa

Mầm bông cải xanh chứa hàm lượng lớn glucoraphanin. Chất dinh dưỡng này sẽ chuyển hóa thành sulforaphane khi mầm được cắt nhỏ hoặc nhai. Sulforaphane là một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sulforaphane có thể giúp thay đổi khả năng nhạy cảm của cơ thể đối với các chất gây ung thư. Đồng thời, nó còn làm giảm khả năng ung thư di căn khắp cơ thể.

Sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu trên động vật và con người đã tìm thấy mối liên hệ giữa sulforaphane có trong mầm bông cải xanh và việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Các bệnh này bao gồm huyết áp cao (tăng huyết áp) và xơ cứng động mạch (xơ vữa động mạch).

Sức khỏe đường ruột

Sulforaphane trong mầm bông cải xanh có khả năng thúc đẩy cộng đồng vi khuẩn có lợi trong ruột. Một số bằng chứng từ các nghiên cứu trên động vật cho thấy việc tiêu thụ mầm bông cải xanh có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh viêm ruột.

Sức khỏe não bộ

Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng glucosinolate có thể giúp tăng cường chuyển hóa tế bào não, nuôi dưỡng tế bào não. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer. Cần thêm nghiên cứu để xem liệu kết quả này có áp dụng được cho con người hay không.

Điều hòa lượng đường trong máu

Ăn mầm bông cải xanh có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu. Mặc dù vậy, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận điều này.

Quản lý loét dạ dày

Ăn thực phẩm giàu glucosinolate như mầm bông cải xanh, chẳng hạn như mầm bông cải xanh, có thể là liệu pháp hỗ trợ hữu ích. Liệu pháp này dành cho những người bị nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), loại vi khuẩn gây loét dạ dày.

Sức khỏe tâm thần

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sulforaphane có thể giúp giảm nồng độ glutamate trong não. Glutamate truyền tín hiệu giữa các tế bào não và có liên quan đến chứng trầm cảm và tâm thần phân liệt. Mầm bông cải xanh có thể giúp người bị trầm cảm và tâm thần phân liệt kiểm soát các triệu chứng và thuốc men.

Ăn mầm bông cải xanh có nguy hiểm không?

Mầm bông cải xanh thường an toàn để ăn. Tuy nhiên, có một số rủi ro cần cân nhắc trước khi thêm chúng vào chế độ ăn uống của bạn:

Ngộ độc thực phẩm: Mầm bông cải xanh có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm tiềm ẩn. Đó là do chúng được trồng trong điều kiện ấm áp, thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn. Các nguy cơ bao gồm nhiễm khuẩn E. coli, bệnh listeriosis và bệnh salmonellosis.

Tình trạng mang thai: Người mang thai có nguy cơ mắc bệnh listeriosis cao hơn khoảng 10 lần so với người không mang thai. Nếu bạn đang mang thai, bạn nên tránh ăn bất kỳ loại mầm bông cải xanh nào chưa nấu chín.

Tương tác thuốc: Những người đang dùng một số loại thuốc nhất định nên thận trọng khi tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm chứa nồng độ sulforaphane cao như mầm bông cải xanh.