Công khai số điện thoại cá nhân của 2 phó Trưởng phòng CSGT TP.HCM 15/08/2025 14:15

(PLO)- Việc công khai số điện thoại để lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời tiếp nhận, xử lý các vụ việc tại địa bàn khu vực Bình Dương cũ.

Ngày 15-8, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), khu vực 1 (Bình Dương cũ) Công an TP.HCM đã công khai số điện thoại cá nhân của hai phó trưởng phòng phụ trách trực tiếp tại khu vực này, để kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT﻿ (Công an TP.HCM). Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT (Công an TP.HCM). Ảnh: LÊ ÁNH

Số điện thoại của Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT (Công an TP.HCM): 0908.934.599.

Số điện thoại của Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng CSGT (Công an TP.HCM): 0908.549.199.

Lãnh đạo phòng CSGT khu vực 1 cho biết việc công khai số điện thoại của hai phó phòng phụ trách để tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức liên quan công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng theo lãnh đạo phòng CSGT khu vực 1, người dân có thể nhắn tin SMS hoặc nhắn tin qua ứng dụng Zalo tới hai số đường dây nóng để lực lượng CSGT kịp thời tiếp nhận, xử lý các vụ việc tại địa bàn khu vực Bình Dương cũ.

Khu vực Bình Dương cũ có 29 khu công nghiệp với số lượng lớn người dân đến sinh sống và làm việc.

Bên cạnh đó, do số lượng công ty doanh nghiệp nhiều nên lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Địa bàn này còn có nhiều tuyến đường huyết mạch với lượng phương tiện lưu thông lớn như: Mỹ Phước-Tân Vạn, Quốc lộ 13, ĐT 743, ĐT 741…

Trụ sở của phòng CSGT khu vực 1, Công an TP.HCM đặt tại số 99 đường Lê Hồng Phong nối dài, khu phố Định Hòa 1, phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT (Công an TP.HCM), cũng đã công đã khai số điện thoại: 0767.86.08.08 (có sử dụng Zalo, Viber).

Các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ bằng tin nhắn hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho trưởng phòng, kể cả trong và ngoài giờ hành chính để cung cấp, phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông toàn thành phố hoặc góp ý, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT thành phố.