Hơn 20 doanh nghiệp ký cam kết tuân thủ quy định với CSGT TP.HCM 11/08/2025 17:21

(PLO)- Các doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, không để tài xế đã sử dụng bia rượu lái xe.

Chiều 11-8, Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13 (phòng CSGT Công an TP.HCM) đã tổ chức lễ ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách cho hơn 20 doanh nghiệp, cở sở kinh doanh vận tải.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT đề nghị các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại đây, đại diện các doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.

Các doanh nghiệp cam kết không cơi nới thùng xe, không ép tài xế chạy quá số giờ quy định; không để tài xế điều khiển xe khi đã sử dụng bia rượu, ma túy…

Ông Đặng Thiện Phước, đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hướng Xanh, cho biết thời gian qua phía công ty cũng thường xuyên quán triệt đến nhân viên, tài xế của công ty phải chấp hành nghiêm quy định của công ty, quy định về ATGT trong quá trình làm việc.

Sau buổi ký cam kết này, công ty sẽ tiếp tục triển khai và quán triệt đến toàn thể nhân viên công ty phải tuyệt đối chấp hành quy định của pháp luật về ATGT.

“Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ đảm bảo sức khỏe tài sản tính mạng của chính mỗi người, mà còn là trách nhiệm khi làm việc với công ty, trách nhiệm với cộng đồng xã hội”, ông Phước chia sẻ.

Đại diện các doanh nghiệp đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa. Ảnh: LÊ ÁNH

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết mục đích của việc cho các chủ doanh nghiệp ký cam kết là để nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Đồng thời, lực lượng CSGT sẽ ghi nhận những góp ý của chủ doanh nghiệp, tài xế về những bất cập trong hạ tầng giao thông để kiến nghị với Sở Xây dựng hoàn thiện, khắc phục những điểm chưa đồng bộ, bất cập. Từ đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia giao thông được an toàn.