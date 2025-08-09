Gặp CSGT tuần tra, nam thanh niên tự nguyện giao 2 gói heroin 09/08/2025 20:32

Chiều ngày 9-8, tổ tuần tra kiểm soát liên tuyến do Thiếu tá Nguyễn Đăng Hậu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội làm tổ trưởng phối hợp với Công an xã Phù Đổng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A theo kế hoạch.

2 nam thanh niên cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh CA

Đến khoảng 13 giờ 30, trên đường Hà Huy Tập, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đi trên xe mô tô Honda Wave có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên ngồi sau xe đã tự nguyện giao nộp hai gói giấy bạc được bọc ni lông, bên trong có chứa heroin mà nam thanh niên khai là mua về để sử dụng.

Chiều cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội khi đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm) phát hiện một nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè, vác theo một bao tải màu xanh, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nam thanh niên cùng tang vật. Ảnh CA

Nhận thấy sự bất thường, tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên dừng lại để kiểm tra. Qua đấu tranh tại chỗ, người này khai tên là HVV (17 tuổi) và thừa nhận vừa trộm cắp một số tài sản từ công trình xây dựng gần đó và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Kiểm tra bao tải, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 3 máy cưa và 2 máy khoan còn mới. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản sự việc và đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.