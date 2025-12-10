CSGT Hà Nội xử phạt hơn 1.000 xe tải vi phạm trong hơn 1 tháng 10/12/2025 18:27

(PLO)- Trong hơn 1 tháng, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp xe tải vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ ngày 1-11 đến 10-12, CSGT toàn TP đã phát hiện, xử lý 1.174 xe tải, 20 đầu kéo, sơ mi rơ moóc vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó, 447 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải; 109 trường hợp chở hàng quá khổ; 198 trường hợp vi phạm tốc độ; 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 27 trường hợp để rơi vãi vật liệu xuống đường…

Trước đó, tối 9-12, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 phối hợp Công an xã Ô Diên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ gây tai nạn và ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị như chở quá khổ, quá tải, chở hàng rơi vãi… trên địa bàn. Qua kiểm tra hàng chục phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 xe tải vi phạm quá tải, không bảo đảm vệ sinh khi lưu thông.

Tiếp đó, vào 21 giờ 30 cùng ngày, trên đường Tân Hội, tổ công tác phát hiện xe tải BKS Hà Nội, do tài xế NVT điều khiển có dấu hiệu quá tải, chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi xuống mặt đường.

Kiểm tra bằng cân lưu động, CSGT xác định phương tiện vi phạm mức quá tải từ 10- 30%. Với lỗi trên, tài xế bị phạt 800.000- 1.000.000 đồng, chủ xe tư nhân bị phạt 2-4 triệu đồng và buộc hạ tải.

Hình ảnh CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý xe vi phạm. Ảnh CA

Vào 1 giờ 45 sáng 10-12, trên tuyến Vành đai 3 trên cao, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14 do Thiếu tá Trần Xuân Lâm làm tổ trưởng phát hiện anh NVH (trú tại Ninh Bình) điều khiển xe tải chở nhiều ống kim loại vượt quá chiều dài thùng xe.

Kiểm tra cho thấy hàng hóa được xếp dài vượt phía sau thùng xe trên 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe. Tài xế H bị phạt 900.000 đồng, trừ 2 điểm GPLX; doanh nghiệp có xe bị phạt 10 triệu đồng và bị tước phù hiệu xe 2 tháng.

Hoạt động kiểm tra, xử lý đối với phương tiện vận tải hàng hóa sẽ được Phòng CSGT duy trì thường xuyên nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tình trạng xe quá tải gây hư hỏng kết cấu hạ tầng trên địa bàn TP.

Trung tá Lã Xuân Tùng, Đội CSGT đường bộ số 9, cho biết công tác xử lý vi phạm luôn được TTATGT Ban Chỉ huy Phòng CSGT quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Đơn vị duy trì thường xuyên tuần tra, kiểm soát đối với phương tiện vận tải hàng hóa nhằm phòng ngừa tai nạn và hạn chế tình trạng xe quá tải gây hư hỏng hạ tầng giao thông.