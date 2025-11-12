Cựu Thị trưởng Istanbul bị truy tố 142 hành vi phạm tội, đối diện án tù 2.430 năm 12/11/2025 09:41

(PLO)- Cựu Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu bị truy tố với cáo buộc thành lập và điều hành tổ chức phạm tội gây thiệt hại hơn 3.800 triệu USD.

Cục Điều tra Tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn tất bản cáo trạng dài gần 4.000 trang về tổ chức tội phạm do cựu Thị trưởng Istanbul - ông Ekrem Imamoglu cầm đầu, theo hãng thông tấn Anadolu.

Theo tuyên bố ngày 11-11 của Văn phòng Công tố viên trưởng Istanbul, bản cáo trạng cáo buộc 402 bị cáo, gồm 191 người là thành viên của “tổ chức tội phạm Imamoglu” và những bị cáo còn lại không nằm trong tổ chức này nhưng có liên quan tới các hành vi phạm tội.

Các bị cáo bị truy tố với các tội danh thành lập, quản lý, tham gia hoặc cấu kết, hỗ trợ tổ chức tội phạm, đưa và nhận hối lộ, tống tiền, gian lận đấu thầu, bán dữ liệu cá nhân bất hợp pháp và hàng loạt tội danh nghiêm trọng khác.

Tổng thiệt hại công quỹ liên quan các hành vi của “tổ chức tội phạm Imamoglu” được xác định lên tới 160 tỉ lira (gần 3.788 triệu USD) và 24 triệu USD ngoại tệ.

Cựu Thị trưởng TP İstanbul - ông Ekrem İmamoğlu. Ảnh: ANADOLU

Bị cáo Imamoglu được xác định là người lập ra và cầm đầu tổ chức tội phạm trên. Ông bị truy tố 142 hành vi, trong đó 27 hành vi bị cáo buộc trực tiếp thực hiện và các hành vi còn lại thông qua tổ chức tội phạm do bị cáo điều hành.

Cơ quan công tố đề nghị mức án đối với bị cáo Imamoglu là từ 849 năm đến 2.430 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Imamoglu phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng đây là vụ án mang động cơ chính trị.

Những nhân vật cấp cao khác trong “tổ chức tội phạm Imamoglu”, bao gồm người phát ngôn Murat Ongun và cố vấn Ertan Yildiz của bị cáo Imamoglu tại Văn phòng Thị trưởng Istanbul cùng một số doanh nhân, cũng bị truy tố vì tội “thành lập tổ chức nhằm mục đích phạm tội” và trách nhiệm liên quan tất cả hành vi phạm tội của tổ chức này.

Một số bị cáo đã hợp tác trong quá trình điều tra và đạt được các thoả thuận nhận tội nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Ông Ekrem Imamoglu, thành viên đảng Nhân dân Cộng hoà (CHP) đối lập, trở thành Thị trưởng Istanbul sau chiến thắng vang dội năm 2019, từng được coi là ứng cử viên hàng đầu có thể đại diện cho CHP và nhiều đảng đối lập khác trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm 2028 và đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan được cho là sẽ tiếp tục tranh cử.

Trong bản cáo trạng, bị cáo Imamoglu bị cáo buộc sử dụng tiền thu được từ hoạt động phi pháp có hệ thống để mua toà nhà được dùng là trụ sở cấp tỉnh của CHP ở Istanbul. Các công tố viên yêu cầu toà án ra phán quyết tịch thu hàng loạt tài sản do CHP đứng tên vì liên quan tới hoạt động rửa tiền của “tổ chức tội phạm Imamoglu”.

Lãnh đạo CHP Ozgur Ozel cáo buộc rằng bản cáo trạng là hành động can thiệp tư pháp, “không mang tính pháp lý mà hoàn toàn vì mục đích chính trị” nhằm ngăn ông Imamoglu ra tranh cử tổng thống năm 2028, theo hãng tin AFP.

Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ những cáo buộc của ông Imamoglu và CHP, tuyên bố rằng hệ thống tòa án hoạt động độc lập.