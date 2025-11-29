Cứu vãn bóng đá Malaysia ở SEA Games 33 29/11/2025 09:19

(PLO)- Người hâm mộ bóng đá Malaysia một lần nữa đặt nhiều kỳ vọng vào đội tuyển U-22 quốc gia khi SEA Games 33 tại Thái Lan đang đến gần, với hy vọng những chàng trai trẻ có thể mang lại niềm vui trong bối cảnh bóng đá nước nhà trải qua một năm đầy biến động.

Hàng loạt sự cố khiến hình ảnh bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề, đặc biệt là vụ bê bối gian lận giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ lai, dẫn đến lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ FIFA. Trong bối cảnh đó, sự chú ý và niềm tin của người hâm mộ đang dồn về đội U-22 dưới sự dẫn dắt của HLV Nafuzi Zain.

SEA Games từ lâu đã được xem là sân chơi gắn bó với cảm xúc của người hâm mộ bóng đá Malaysia, và lần này đội bóng trẻ tiếp tục mang trên vai trọng trách không chỉ thi đấu tốt để chuộc lỗi cho đàn anh mà còn khơi lại niềm tin vốn đang lung lay.

Trong những ngày đầu tiên của đợt hội quân, HLV Nafuzi khẳng định ông hiểu rõ những áp lực đang bủa vây, nhất là khi thành tích bóng đá Malaysia thời gian qua thường bị nhắc đến cùng với những vấn đề ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng đến uy tín môn thể thao này. “Tôi cảm nhận rõ kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là mong muốn đoạt huy chương vàng tại SEA Games”, ông Nafuzi chia sẻ.

Bóng đá trẻ Malaysia muốn xua đi những ảm đạm ở SEA Games 33. Ảnh: EPA.

Theo Nafuzi, dù thời gian chuẩn bị ngắn ngủi và gặp nhiều khó khăn do các giải đấu trong nước vẫn đang diễn ra, toàn đội vẫn quyết tâm vượt qua thử thách. Điều ông cùng các cầu thủ hướng đến là mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ sau quãng thời gian dài của thất vọng. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tốt. Mục tiêu của chúng tôi là chơi bóng với tinh thần cao nhất và hướng đến thành công tại SEA Games năm nay”, ông nói thêm.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U-22 Malaysia thuộc bảng B cùng hai đối thủ quen thuộc là Lào (ngày 7-12) và Việt Nam (ngày 11-12). Với chỉ ba đội ở mỗi bảng, cơ hội đi tiếp được thu hẹp đáng kể, vì chỉ ba đội đứng đầu bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé vào bán kết. Điều này khiến mỗi trận đấu vòng bảng trở nên cực kỳ quan trọng và đòi hỏi sự tập trung tối đa.

Tại SEA Games gần nhất được tổ chức ở Campuchia vào năm 2023, tuyển U-22 Malaysia đã không thể vượt qua vòng bảng khi chỉ đứng thứ ba tại bảng B. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên mà HLV Nafuzi đặt ra là đưa đội nhà trở lại vòng bán kết, điều họ chưa làm được trong hai kỳ đại hội gần đây. “Chúng tôi phải hướng đến bán kết trước khi nghĩ đến những mục tiêu lớn hơn. Việc vào chung kết hay cạnh tranh huy chương chỉ có thể đến nếu chúng tôi vượt qua vòng bảng”, ông nhấn mạnh.

U-22 Malaysia nằm chung bảng B với Lào và Việt Nam. Ảnh: EPA.

Nhìn lại lịch sử SEA Games, bóng đá trẻ Malaysia từng có giai đoạn thành công ở đấu trường này. Lần gần nhất bóng đá Malaysia bước lên bục nhận huy chương là năm 2017 tại Kuala Lumpur, khi họ giành huy chương bạc. Trước đó, lần cuối cùng họ giành huy chương vàng là tại SEA Games 2011 ở Indonesia. Năm đó, Malaysia thắng đội chủ nhà trên loạt sút luân lưu 4-3 sau khi hòa 1-1 đầy kịch tính, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bóng đá trẻ nước này.

Trong lúc người hâm mộ Malaysia đang khao khát một tín hiệu lạc quan, đội tuyển trẻ U-22 hiểu rằng trách nhiệm của họ không chỉ là thi đấu vì thành tích mà còn là đại diện cho một niềm hy vọng mới. SEA Games tại Thái Lan lần này vì thế mang ý nghĩa vượt xa một giải đấu, bởi nó chính là thời cơ lớn để bóng đá Malaysia lấy lại hình ảnh và khơi dậy niềm tự hào vốn đã bị tổn thương suốt thời gian qua.